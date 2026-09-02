Malvinas baraja aplicar «medidas de mitigación» para recuperar la pesquería de calamar en 2027

La flota gallega que faena en Malvinas (Falklands) parte cada año con ganas de iniciar el curso. La primera campaña de calamar Loligo sirve de termómetro para valorar la salud del caladero, ver la compenetración de las tripulaciones y comprobar cómo se comportan los buques y sus equipos. Las capturas, por normal general, suelen ser estables. Una realidad que no se da en la segunda zafra, en verano. Desde el récord de capturas alcanzado en 2022, el recurso que se pesca en esa época del año ha ido decayendo hasta el punto de convertirse en toda una preocupación para el sector y para el propio Gobierno isleño. Lo reconoce el responsable de Recursos Naturales malvino, James Wilson, en una entrevista con FARO en la que avanza que el archipiélago está barajando aplicar «medidas de mitigación» de cara a rescatar la pesquería. Todo ello una vez se concluya el informe sobre la situación real del recurso, que se espera para finales de este año.

El pasado día 11 de agosto el Departamento de Pesca malvino comunicó a la flota pesquera el cierre durante al menos 15 días de la campaña en la que trabajan 16 buques, todos ellos participados por armadoras gallegas. Las capturas estaban siendo muy bajas y se decidió hacer una prospección para evaluar el caladero. Según Wilson, ahí se detectó «una biomasa muy baja fuera de la zona donde se había realizado la mayor parte de la pesca», que se sumó a los propios datos de pesca de los arrastreros y a los de «madurez de los Loligo capturados». Tras ello se decretó la cancelación definitiva. Una mala noticia que, tristemente, ya no es una novedad para la industria.

«La segunda temporada se ha visto afectada por cierres anticipados o totales cada año desde que se registraron las capturas récord de la segunda temporada en 2022», explica Wilson. Desde las 100.158 toneladas marcadas hace cuatro años, un récord que la administración local valoró en 360 millones de euros, las cifras han ido a peor: desde una caída de más del 30% ya en 2023 a la histórica cancelación de 2024, sin que los barcos pudieran salir ni un día a faenar, y los dos cierres anticipados del año pasado y de este.

James Wilson, director de Recursos Naturales de Malvinas (Falkland). / FITV

Wilson reconoce que la situación deja al departamento que dirige «muy preocupado», por lo que se centran en «identificar las causas» y estudiar esas medidas de mitigación. Sin embargo, el experto hace un primer análisis sobre los motivos que pueden explicar la coyuntura que atraviesa el Loligo, hablando de una combinación de «bajas temperaturas y las fuertes corrientes que afectaron en 2024 (y las secuelas de ese año)», así como a la «creciente presencia de merluza».

Junto a ello, el director de Recursos Naturales pone encima de la mesa «el aumento del esfuerzo pesquero», aunque no porque se sumasen más días de pesca (olímpica, en este caso), sino porque los nuevos arrastreros congeladores son «más grandes y eficientes». Se refiere a la construcción y puesta en servicio de unidades de última generación como son los Monteferro, Argos Berbés, Falcon, Montelourido, Argos Cíes, Hadassa Bay y Prion. Una renovación que se está cortando ante la situación de la pesquería, con al menos tres proyectos congelados.

Pese a todo, desde Malvinas descartan que la mala situación se alargue hasta el comienzo de la primera campaña del próximo año, ya que «no es probable que una mala segunda temporada afecte a la primera siguiente». «Son bastante diferentes, ya que se pescan cohortes de calamar distintas, con diferentes épocas de desove y diferentes niveles de presencia de merluza en la zona de pesca», comenta.