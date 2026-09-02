El BNG reclama a Bruselas más protección para el mejillón gallego frente a las importaciones de Chile

El BNG ha reclamado en el Parlamento Europeo una mayor protección para el sector mejillonero gallego ante la competencia de las importaciones procedentes de terceros países, especialmente de Chile. La eurodiputada nacionalista Ana Miranda defendió este martes en la Comisión de Pesca de la Eurocámara que la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) de los productos de la pesca y la acuicultura incorpore mayores garantías sobre el origen y la trazabilidad.

Miranda aseguró que el sector gallego siente una «indefensión muy grande frente a las importaciones de países como Chile» y situó la mejora de la información al consumidor como una de las prioridades que debería abordar la modificación del sistema europeo.

La Comisión Europea trabaja actualmente en la reforma de la OCM, el marco que regula dentro de la UE la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas y que busca garantizar la sostenibilidad del mercado, su estabilidad y unas condiciones de competencia equitativas.

«Valoramos esa reforma de la OCM con el objetivo de mejorar la información al consumidor, para incluir así un producto como el mejillón, tan importante para la creación de empleo», señaló la representante del BNG, quien recordó que su formación ya ha planteado en otras comisiones parlamentarias la necesidad de establecer «reglas claras».

Uno de los principales caballos de batalla del Bloque es el etiquetado del mejillón importado y posteriormente procesado en Galicia. Miranda sostiene que el sistema actual puede dificultar que el consumidor conozca con claridad dónde se produjo originalmente el molusco. «El mejillón de Chile, por falta de transparencia en el etiquetado y de información, no indica de dónde viene, solo que fue transformado en Galicia. Los consumidores tienen que saber el origen», denunció.

La eurodiputada vinculó esta situación al marco comercial entre la Unión Europea y Chile, que facilita la entrada en el mercado comunitario de productos del país sudamericano. A juicio del BNG, el mejillón gallego es uno de los productos más expuestos a esa competencia y necesita mayores mecanismos de protección.

La organización nacionalista recuerda además el peso económico y laboral de la mitilicultura en Galicia, donde existen más de 3.300 bateas repartidas por la costa. Según los datos aportados por el BNG, alrededor de 12.000 trabajadores dependen de esta actividad, que genera una facturación anual próxima a los 125 millones de euros.

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El debate en la Comisión de Pesca abordó también la situación general de los sectores pesquero y marisquero y la financiación europea prevista para 2027. Miranda celebró, en este sentido, la existencia de una demanda compartida para incrementar los fondos destinados a la renovación de la flota pesquera.