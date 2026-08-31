El Puerto de Vigo estrena un campamento infantil para facilitar la conciliación en el sector pesquero

El Puerto de Vigo se convierte esta semana en banco de pruebas de una nueva iniciativa que busca favorecer la conciliación de las familias vinculadas al sector marítimo-pesquero. Un total de 20 niños y niñas de entre 3 y 12 años participan desde este lunes, 31 de agosto, y hasta el próximo 4 de septiembre en un campamento de verano promovido por la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca), en colaboración con la Autoridad Portuaria y Fundamar. Los menores conocerán de cerca el funcionamiento del recinto pesquero, la actividad de la lonja y los procesos de subasta y comercialización de pescado, sumergiéndose en una operativa que habitualmente queda fuera del alcance de los más pequeños.