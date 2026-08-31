La pesca lamenta la exclusión de los productos del mar del Plan de la UE sobre Proteínas

La Alianza Europea de Productos del Mar de la Unión Europea (EUSeA), que reúne a EAPO (Asociación Europea de Organizaciones de Productores Pesqueros), Europêche (patronal europea de la pesca), FEAP (Federación Europea de Productores de Acuicultura), Seafood Europe (asociación europea de la industria transformadora y comercializadora de productos del mar) y EMPA (Asociación Europea de Productores de Moluscos), ha puesto el grito en el cielo por la exclusión de los productos del mar del Plan de Acción de la UE sobre Proteínas, presentado junto con la Estrategia Ganadera.

Se trata principalmente de una iniciativa con la que Bruselas pretende reducir la elevada dependencia de la soja importada para alimentar al ganado y recortar el déficit de proteínas de la UE, estimado en 19 millones de toneladas, para hacer al sector agrario menos vulnerable a las oscilaciones de los mercados y a las crisis geopolíticas. Su objetivo es aumentar la proporción de proteínas de semillas oleaginosas (como la soja) y proteaginosas (como las habas) producidas en la UE utilizadas como alimento para animales de alrededor del 25,8% al 35% en 2035.

EUSeA considera que «un sistema europeo de proteínas resiliente no puede dejar a los alimentos acuáticos al margen». «Constituyen una fuente de proteínas nutritiva y de alta calidad, que sostiene a las comunidades costeras, el empleo, el comercio y la resiliencia del sistema alimentario. Del mismo modo que la Comisión ha reposicionado la ganadería como un activo estratégico para la seguridad alimentaria, y no únicamente como una cuestión relacionada con las emisiones, la pesca y la acuicultura merecen el mismo reconocimiento», apunta esta entidad antes de señalar que estos productos van «más allá del plato».

«Las iniciativas financiadas por la UE demuestran cómo los subproductos de la pesca y la acuicultura pueden transformarse en ingredientes alimentarios de alto valor, nutracéuticos, cosméticos, biomateriales, envases, materiales de construcción, soluciones para el tratamiento del agua, enmiendas para el suelo y fertilizantes de origen biológico», resume. La Comisión Europea presentó de forma paralela el Plan de Acción sobre Proteínas y la Estrategia de la UE sobre Ganadería, que sitúa al sector ganadero como un activo estratégico para la seguridad alimentaria europea. El sector del mar reclama "el mismo reconocimiento" para la pesca y la acuicultura. «Durante mucho tiempo, el ganado se consideró principalmente una fuente de emisiones; ahora, se reconoce como un elemento esencial para la seguridad alimentaria de Europa», reflexiona.

EUSeA pide un plan de acción específico de la UE para los denominados alimentos azules (Blue Foods) que quede «plenamente integrado» en la próxima Visión para la Pesca y la Acuicultura 2040, y se muestra dispuesta a colaborar con la Comisión Europea para hacerlo realidad. Podría publicarse «a finales de septiembre», según comunica a FARO el vigués Daniel Voces, director gerente de Europêche. «Creemos que, en las grandes estrategias europeas de seguridad alimentaria y de dietas saludables, se debería hablar de los alimentos del mar como el producto del presente y del futuro, pero no es así», añade. Espera que la Visión para la Pesca y la Acuicultura 2040 recoja una «mención expresa» sobre sus beneficios.

El gremio cree que esta visión «debe ser ambiciosa y convertirse en el principal marco estratégico de la Comisión Europea para reconocer y reforzar la contribución de los alimentos acuáticos al sistema alimentario europeo». Traslada que, además, «debe garantizar que los alimentos acuáticos se integren adecuadamente en las agendas más amplias de la UE sobre proteínas y ganadería, que excluyen expresamente a la pesca, la acuicultura y sus sectores de transformación a pesar de que constituyen una importante fuente y usuario de proteínas en el sistema alimentario y de piensos de la Unión Europea».