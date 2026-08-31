Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año

El pulpo es un imprescindible en la carta de cualquier restaurante que presuma de comida gallega. Á feira, al estilo Ons, a la brasa... Son muchas las formas en las que poder cocinarlo (y saborearlo), como también son, cada vez más, los países extranjeros que lo sirven en la comunidad.

A Galicia arribaron del exterior cerca de 14.200 toneladas de la especie en el primer semestre del año, 32 veces más que la cantidad de pulpo gallego que se descargó en las lonjas (480 toneladas). El cefalópodo rey, un manjar característicamente autóctono, lo es cada vez menos. Mucho más probable es encontrarse en el plato a sus primos de Marruecos, Mauritania, Sáhara Occidental o Senegal, a los que corresponden ocho de cada diez kilos de pulpo foráneo que llegan a la comunidad (11.600 toneladas) y casi nueve de cada diez euros de las ventas (140 millones del total de 162 millones que Galicia pagó por este molusco).

Así lo constatan los datos analizados por FARO a partir de las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio, que evidencian que Galicia nunca importó tanto pulpo extranjero en un primer semestre como este año, un 13% más en peso y un 8% más en valor que el pasado. A partir de estos dos porcentajes puede deducirse otra cosa: la mercancía que llegó lo hizo a un precio más económico (apenas 11,4 euros/kilo). Casi todo el producto arribó en formato congelado y por vía marítima. El récord coincide con una nueva primera mitad de año marcada por la veda de la especie en la comunidad, donde las capturas se prohibieron completamente durante los meses de mayo y junio para impulsar la recuperación de las poblaciones.

La realidad es que solo Marruecos vendió en Galicia 12 veces más pulpo del que pescaron los barcos gallegos (unas 5.850 toneladas); las ventas de Mauritania multiplican por siete la producción interna de la comunidad (casi 3.450 toneladas); y Sáhara Occidental o Senegal más que duplican las descargas de cefalópodo efectuadas por la flota (con 1.300 y 1.000 toneladas respectivamente). Los siguientes tres orígenes de donde más Octopus vulgaris extranjero ha llegado hasta junio son Portugal (661 toneladas), Francia (630) y Reino Unido (481 toneladas). El británico es, de todos, el que más crece, cuadruplicando sus envíos en solo un año hasta alcanzar una cifra récord que además supone superar, por primera vez, la producción gallega de pulpo.

La «plaga» del norte

El ascenso meteórico de Inglaterra coincide con la plaga de pulpo que su costa viene registrando a lo largo de los últimos meses. Allí, especies como la vieira se han desplomado ante la depredación de este animal y a la flota no le ha quedado más remedio que capturarlo no solo para recuperar sus poblaciones de bivalvos y crustáceos, sino también para comercializarlo y lograr unos ingresos con los que compensar las pérdidas que ha traído consigo su proliferación masiva.

Como divulgó FARO, el Gobierno británico ha activado un plan de gestión para esta especie, una iniciativa que sopesaba poner en marcha a comienzos de año. La realidad es que Reino Unido facturó 4,7 millones de euros con las ventas de su pulpo a Galicia y ya se sitúa como el tercer proveedor europeo de esta especie para la comunidad, que también comienza a comprar más cefalópodo a orígenes emergentes como México (casi 117 toneladas hasta junio), Países Bajos (109 toneladas) o Yemen (66 toneladas).