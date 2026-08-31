Galicia busca en el laboratorio respuestas a la mortalidad de los bivalvos en las rías

La salud de los moluscos, parte esencial del futuro del marisqueo gallego, pasa también por los laboratorios. La Consellería do Mar y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han abordado la evolución de los proyectos científicos dirigidos a mejorar las condiciones sanitarias y productivas de los bivalvos de las rías, en un contexto marcado por los episodios de mortalidad registrados en estos recursos y por la preocupación sobre el impacto que pueda tener el cambio climático.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo una reunión con el catedrático emérito de Microbiología de la USC Juan Luis Barja para analizar la situación de estas líneas de investigación. En el encuentro participaron también la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y personal técnico del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA).

El objetivo es reforzar el conocimiento científico disponible para dar respuesta a algunos de los problemas que condicionan la producción de moluscos en Galicia. Villaverde puso el foco especialmente en los episodios de mortalidad de bivalvos y en los posibles efectos derivados del cambio climático, dos desafíos ante los que la Administración autonómica reivindica el papel de los centros de investigación y de los equipos universitarios gallegos.

La titular de Mar destacó que Galicia cuenta con una red científica especializada y con grupos universitarios que considera de referencia internacional, una capacidad que la Xunta pretende trasladar de manera más directa al sector productivo. El planteamiento pasa por que los avances obtenidos en los centros de investigación puedan convertirse en herramientas útiles para afrontar los problemas que encuentran mariscadores y productores en las rías.

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Una de las piezas de esa conexión es Redemar, la plataforma con la que la Consellería pretende poner en contacto de forma directa a investigadores y profesionales del complejo marítimo-pesquero. La herramienta está concebida para favorecer proyectos conjuntos y orientar parte de la investigación hacia las necesidades que plantea el sector.