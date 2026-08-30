Hasta 7.850 euros por marea por embarcar a estudiantes en Euskadi

El Gobierno vasco destina 98.700 euros este año a facilitar que estudiantes de formación náutico-pesquera puedan realizar estancias formativas a bordo de buques pesqueros. Lo hará a través de una nueva edición del programa Itsasoratu, que persigue acercar a los jóvenes a la realidad del trabajo en el mar, facilitar que completen los días de embarque necesarios para su formación y contribuir al relevo generacional de la flota pesquera vasca.

Las ayudas están dirigidas a empresas pesqueras que incorporen estudiantes en prácticas a sus buques. Las estancias, según informa el Gobierno vasco, «tendrán una duración equivalente a una marea —aproximadamente, entre 20 y 30 días— y deberán realizarse entre el final del curso y el comienzo del siguiente periodo lectivo».

Cada empresa podrá incorporar hasta dos estudiantes por estancia y recibirá 2.000 euros por cada uno en concepto de gratificación que deberán abonar directamente al alumnado al finalizar el embarque. La ayuda cubre también los gastos de alta en la Seguridad Social, tutela, manutención y seguimiento de estas personas durante su estancia, con una cuantía de 3.600 euros por embarque, 5.600 euros si se trata de una mujer.

A estas cantidades, se sumarán 250 euros por cada estudiante para cubrir los gastos de equipos y ropa de trabajo. El programa Itsasoratu pretende que los estudiantes puedan conocer directamente cómo se desarrolla el trabajo a bordo y adquirir experiencia en ámbitos como la navegación, el mantenimiento del buque, las maniobras, la seguridad y las operaciones de pesca.

Defiende el Gobierno vasco que esta iniciativa «persigue varios objetivos: facilitar los días de mar que necesita el alumnado para completar su formación, fomentar el empleo juvenil en la pesca, favorecer el rejuvenecimiento de las tripulaciones y contribuir a garantizar el relevo generacional de un sector estratégico para Euskadi».

Las empresas beneficiarias deberán garantizar las condiciones necesarias para que el alumnado pueda desarrollar su formación a bordo, proporcionar los medios y equipos necesarios y realizar el seguimiento de las prácticas.

Mudarpesca en Galicia

Uno de los proyectos de referencia para garantizar el relevo generacional y atraer nuevos profesionales a la pesca en Galicia es Mudarpesca, que reúne a entidades de España y Portugal. Una de sus primeras acciones es la elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades actuales del sector. Contempla un grupo formado por expertos y grupos de trabajo con representantes del gremio.