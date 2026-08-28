El IEO finaliza con éxito la campaña de investigación pesquera Flemish Cap número 39

El Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha culminado con éxito la trigésimo novena edición de la campaña de investigación pesquera Flemish Cap, centrados en la División 3M de la zona de regulación de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO, por sus siglas en inglés).

Según informa el IEO, a lo largo de la campaña, el equipo técnico y científico ha realizado un exhaustivo seguimiento del ecosistema marino para obtener información fundamental sobre el estado de los recursos y las condiciones ambientales de la zona. En total, se han realizado 187 pescas destinadas a la obtención de datos biológicos de las diferentes especies y se colocaron 75 estaciones de CTD (conductividad, temperatura y profundidad), que han permitido registrar variables oceanográficas esenciales.

El conjunto de estos datos permitirá mejorar el conocimiento sobre el ecosistema y contribuir a una gestión de los recursos pesqueros basada en información científica. Toda la información recopilada será trasladada al Consejo Científico de la NAFO, donde servirá para evaluar el estado de los recursos de interés para la flota y para avanzar en distintos estudios ecológicos y biológicos.

Los trabajos forman parte del Plan Nacional de Datos Básicos (PNDB) y cuentan con la cofinanciación de los fondos Fempa, en el marco de las actuaciones destinadas a mejorar el conocimiento y la gestión sostenible de los recursos marinos.

La realización de una campaña de esta envergadura es posible gracias al respaldo de la Secretaría General de Pesca y a la colaboración entre el equipo investigador y la tripulación del B/O Vizconde de Eza, cuyo trabajo conjunto resulta fundamental para el desarrollo de las investigaciones en alta mar.

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Esta trigésimo novena edición ha tenido, además, un carácter especialmente emotivo. La campaña ha servido para rendir homenaje a la memoria de Ricardo Alpoim, investigador sénior del IPMA y jefe científico histórico de Flemish Cap, cuya trayectoria quedó estrechamente ligada a estas campañas de investigación y al conocimiento de los ecosistemas marinos del Atlántico Noroccidental.