Entran en vigor las medidas para sancionar a Rusia por sobrepesca de caballa: sus barcos serán bloqueados si superan un límite de solo 1.495 toneladas
Las restricciones impiden la entrada en puertos comunitarios y la prestación de servicios a barcos rusos que excedan el cupo establecido de caballa
R. V.
Las medidas adoptadas por la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (Neafc, por sus siglas en inglés) para hacer frente a la sobrepesca de caballa por parte de Rusia entraron en vigor este viernes. Según informó la Comisión Europea, se fija un límite de solo 1.495 toneladas en aguas internacionales para toda la flota rusa y si superan esa cifra se prohibirá a los barcos entran en puertos comunitarios, de Reino Unido e Islandia, además de que los barcos de estos países no podrán prestarles servicios como el suministro de combustible o la asistencia para trasladar sus capturas en el mar.
Según Bruselas, esta cifra pretende «reflejar y compensar la persistente sobrepesca» atribuida a la flota rusa. En la práctica, una vez que el conjunto de los buques rusos supera las 1.495 toneladas de caballa capturadas, se activa este mecanismo de bloqueo.
La UE decidió anticipar la aplicación de estas medidas y comenzó a ponerlas en práctica el 3 de julio de 2026, antes de su entrada en vigor oficial. Como consecuencia, Bruselas ya ha denegado este verano la entrada en sus puertos a buques pesqueros que transportaban caballa rusa capturada por encima del límite establecido de 1.495 toneladas.
Este año, Moscú decidió elevar unilateralmente su cuota de caballa hasta las 67.548 toneladas, una cifra que representa el 22,5 % del Total Admisible de Capturas (TAC) fijado para el Atlántico y que supone casi cinco veces la cantidad que le correspondía en 2004, según recordó la Comisión Europea.
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