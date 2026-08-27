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La Xunta ensalza a Jealsa como uno de los referentes de la industria conservera

Villaverde destaca el peso de la compañía en O Barbanza durante una visita a sus instalaciones de Bodión

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita este jueves a Jealsa.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en su visita este jueves a Jealsa. / FdV

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R. V.

Vigo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, reivindicó este jueves el papel estratégico de Jealsa como uno de los referentes de la industria conservera gallega y española. En una visita a las instalaciones de la compañía en Boiro, trasladó el apoyo de la Xunta a la consolidación de la empresa, que invertirá ocho millones para dinamizar aun más la comarca del Barbanza.

Villaverde mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente de Jealsa, Jesús M. Alonso Escurís, y otros responsables de la entidad, acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón. La reunión permitió abordar la evolución de la compañía y sus principales líneas de desarrollo industrial, con especial atención a los proyectos vinculados a la modernización, la innovación y la sostenibilidad.

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La titular de Mar destacó la dimensión de Jealsa como una de las grandes firmas de la cadena mar-industria gallega. La planta de Bodión genera alrededor de 1.200 empleos directos, mientras que el grupo suma cerca de 3.600 profesionales y cerró 2025 con una facturación récord.

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