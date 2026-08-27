La ola de la pesca recreativa ya es todo un «tsunami» en Galicia: récord de cañas y aficionados con 255 nuevas licencias al día

Aumentan los gallegos a los que les entra el gusanillo por la pesca, sobre todo jóvenes que conocen la actividad a través de Instagram o TikTok y deciden sumergirse en ella desde los muelles, donde paradójicamente logran desconectar de los móviles. Los puertos se están llenando de chavales que han cambiado el botellón por la caña (la de pescar) y comparten noches, mañanas o tardes en pandilla, al aire libre y rodeados de veteranos. Según datos remitidos a FARO por la Consellería do Mar, en Galicia se han expedido más de 59.100 licencias de pesca marítima de recreo en superficie en lo que va de año, a razón de 255 al día. Se trata de cifras récord que reflejan «o interese crecente da cidadanía e dos visitantes polo noso litoral, así como o arraigo dunha actividade de lecer vencellada á tradición mariñeira», destaca el departamento de Marta Villaverde.

«Este aumento na tramitación de permisos demostra o compromiso da maioría dos afeccionados por gozar da costa de forma responsable e dentro do marco legal», abundan desde la Xunta, evidenciando que «a obtención do título habilitante é fundamental para garantir unha práctica sostible que respecte os tamaños mínimos das especies, as cotas de captura e as épocas de veda». Asimismo, el Gobierno autonómico recalca que «a actividade recreativa debe desenvolverse sempre en harmonía co traballo diario da frota profesional e das lonxas, lembrando a importancia de cumprir a ordenación vixente nos peiraos para preservar a seguridade portuaria e evitar calquera forma de competencia desleal ou venda ilegal de capturas».

A la derecha, Brais Viñas y su hijo Diego, este miércoles junto a otro pescador deportivo y su familia en Vigo. / Jose Lores

La realidad es que en la última década nunca se habían expedido tantas licencias de pesca de recreo en Galicia, donde el récord anual lo ostenta 2025 con cerca de 81.500 autorizaciones tramitadas, unas 223 diarias. No obstante, si el ritmo de este año se mantiene, podrían superarse las 90.000. Por provincias, la mayoría de las licencias cursadas en lo que va de 2026 se registraron en A Coruña (51,8%), seguida de Pontevedra (39,6%).

Licencias de pesca marítima de recreo en superficie tramitadas en Galicia desde 2014 / Hugo Barreiro

«Cada vez hay más jóvenes y de todas las edades», explica José Maquieira, propietario de la tienda Pesca Maquieira, ubicada en la ciudad de Pontevedra y especializada en cañas y toda clase de útiles para llevar a cabo esta actividad. Aproximadamente la mitad de su clientela tiene 25 años o menos, un porcentaje que ha crecido en el último lustro de forma exponencial, a sus ojos «una muestra de que la gente joven se lo pasa bien pescando». «Antes los chavales se iniciaban con sus padres y pescaban hasta los 15, 16... Después lo dejaban e igual lo retomaban a los 30. Pero ahora hay de todos los años», remarca el vendedor. No descarta que internet también haya ejercido su poder, sobre todo a través de los influencers especializados en este hobby que lo exhiben e invitan a practicarlo. «Lo hacen más atractivo, más accesible», subraya en este sentido Maquieira.

Son muchos los canales locales que acercan la pesca recreativa a los más pequeños, entre ellos @diegopiscisfishing, con varios miles de seguidores y vídeos que muestran cómo captura lubina y otras especies en el río Lérez y sus alrededores. También existen empresas que se dedican a organizar salidas al mar para faenar como Os Catro Ventos Chárter, de Arcade, que divulga sobre la materia en Instagram, Facebook o TikTok. «Se nota que en los últimos años hay una mayor afición. Hay una tendencia por parte de la sociedad a realizar más deporte y más actividades al aire libre desde la pandemia del covid», señala su responsable, Abilen Baatti. No obvia el «tirón de las redes sociales», gracias a las cuales contactan interesados procedentes de Galicia y otras comunidades.

Abilen Baatti, de Os Catro Ventos Chárter, en una jornada de pesca en la ría de Vigo. / Os Catro Ventos Chárter

A pie de muelle, Brais Viñas y su hijo Diego son el ejemplo perfecto de la pesca de recreo que se hereda entre generaciones. De abuelos a nietos, pasando por este padre. «Le encanta», dice Brais sobre Diego, que tiene 14 años y lleva casi una década ya pescando. «Mejor esto que que esté con el móvil», certifica, confesando que ya ha enganchado a algún compañero de clase para que vaya con él a pescar.

Aficionados a la pesca recreativa disfrutando de la jornada de ayer en Vigo. / Jose Lores

Desde la Federación Gallega de Pesca Marítima Responsable celebran que cada año haya más interesados en practicar esta actividad, un fenómeno que también constatan echando un ojo a los puertos. «Se ve cada vez más afluencia», incide el presidente de la asociación, José Antonio Beiro, que aun así llama a la precaución, sobre todo entre los más nuevos, y pide «civismo y responsabilidad» para que la pesca deportiva siga siendo posible a lo largo de la costa gallega.