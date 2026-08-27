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Mar continúa con la entrega de semillas para regenerar el marisqueo: más de 400.000 unidades distribuidas en agosto

El CIMA entrega ejemplares de almeja, ostra y erizo a varias cofradías gallegas para regenerar las zonas productivas

Entrega de semillas de bivalvo por parte de la Consellería do Mar.

Entrega de semillas de bivalvo por parte de la Consellería do Mar. / FdV

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R. V.

Vigo

La Xunta de Galicia ha reforzado este mes las labores de recuperación de los bancos marisqueros con el reparto de más de 400.000 unidades de semilla de distintas especies a entidades del sector. El Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA), dependiente de la Consellería do Mar, ha completado nuevas entregas destinadas a favorecer la regeneración de las zonas productivas y apoyar el trabajo de las cofradías.

En la última semana, el CIMA distribuyó 178.700 unidades de semilla de bivalvos y otras 3.000 unidades de erizo. Las entregas comenzaron el pasado 21 de agosto con el suministro de erizo a Aresmar y continuaron con aportaciones de almeja japonesa, ostra plana y almeja babosa a distintas entidades del litoral gallego.

La Confraría de Vilaxoán recibió 82.700 unidades de almeja japonesa, mientras que la Confraría da Illa de Arousa incorporó 81.000 unidades de ostra plana para sus labores de recuperación de los bancos. A estas entregas se sumaron este jueves otras 15.000 unidades de almeja babosa destinadas a la Confraría da Coruña, cerrando así la planificación prevista para este mes.

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Estas actuaciones se añaden a las realizadas anteriormente por el CIMA durante agosto, con el reparto de 123.000 unidades de almeja japonesa a la Confraría de Barallobre y 103.000 unidades de ostra plana a Arcade.

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