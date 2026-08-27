El calamar desaparece de Malvinas: cerrada hasta 2027 la pesquería para toda la flota de capital gallego

El pasado día 11 de agosto el Departamento de Pesca de las Malvinas (Falkland Islands) comunicó a la flota pesquera el cierre inmediato y durante al menos 15 días de la pesquería de calamar loligo, en la que trabajan 16 buques, todos ellos participados por armadoras gallegas. Las capturas hasta entonces en esta segunda zafra, que acababa de arrancar, estaban siendo muy bajas. Pero, además, los niveles de biomasa eran pobres, con ejemplares de escaso tamaño. En estas últimas dos semanas se llevaron a cabo trabajos selectivos de arrastre para indagar en las causas de la escasez del recurso y las conclusiones han sido demoledoras: no se puede seguir pescando. La flota no retomará las capturas, salvo catástrofe, hasta febrero de 2027.

«Un desastre», ha apuntado a FARO el presidente de una de las compañías que participan en el caladero a través de joint venture. El problema, además de este cierre comunicado con efectos desde esta pasada medianoche, es que la pesquería lleva años dando síntomas de agotamiento, por lo que Port Stanley llevó incluso a no permitir la segunda zafra del año 2024.

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Como ha trasladado la asociación de armadoras Fifca (siglas de Falkland Islands Fishing Companies Association), el escenario actual es más que desafiante teniendo en cuenta el enorme esfuerzo inversor realizado en los últimos casi diez años —desde el Montelourido, participado por Rampesca—, el de mayor envergadura desde los años ochenta. En contraprestación a la inestabilidad del caladero y de los resultados de la flota, el Gobierno malvino ha congelado temporalmente el coste de las licencias, que no será revisado hasta 2027.