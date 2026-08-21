La Xunta reclama a Bruselas que permita dar ayudas para construir nuevos pesqueros artesanales y de bajura

Un reglamento más simple y flexible. Esa es la gran petición que el sector pesquero y las administraciones públicas españolas han trasladado a Bruselas en la consulta pública impulsada para modificar el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Un cambio de rumbo sobre el que también se ha pronunciado la Xunta de Galicia, a través de la Consellería do Mar, identificando 11 ejes prioritarios a abordar. La cartera que dirige Marta Villaverde ha solicitado al Ejecutivo comunitario que permita dar apoyos para financiar la construcción de nuevos barcos artesanales y de bajura, teniendo en cuenta que esta flota, que constituye la práctica totalidad del censo, «presenta una edad media muy elevada, con numerosos buques que superan con creces los 30 años de antigüedad».

A ojos del Gobierno autonómico, el envejecimiento de las embarcaciones de la comunidad «repercute directamente en la seguridad de las tripulaciones, en el consumo de combustible, en las condiciones de habitabilidad a bordo y en la capacidad del sector para atraer a personas jóvenes». Todo ello en «un contexto de relevo generacional ya muy comprometido en las comunidades costeras gallegas». Por este motivo, reclama también elevar la edad máxima de los pescadores que pueden acceder a las subvenciones para la compra de buques, establecida actualmente en 40 años. «Es un hecho constatado que el acceso al mercado laboral es cada vez más tardío», asegura el Ejecutivo.

En su propuesta, Mar también pide acabar con el veto a los apoyos para la compra de barcos de pabellón no europeo, una restricción que presupone que está vigente para evitar posibles fraudes vinculados a importaciones de pesqueros. «Se propone la exigencia de mantener la inversión en la bandera comunitaria en los próximos cinco años tras la adquisición», añade en este sentido, como blindaje ante este problema. En cuanto a la planificación y distribución de los fondos, la Consellería solicita «procedimientos simplificados y más rápidos para las modificaciones de programa que no afecten a sus objetivos estratégicos», así como un mayor margen para reasignar recursos financieros entre prioridades «sin necesidad de reprogramaciones formales de larga tramitación».

El departamento de Marta Villaverde también defiende que el Fempa pueda apoyar a los armadores que necesiten sustituir los motores de sus pesqueros, incluidos los casos en los que aumente la potencia instalada, cuando se acredite que el objetivo principal es mejorar la seguridad, la eficiencia energética, el comportamiento ambiental o las condiciones de trabajo, y que no se produce un aumento efectivo del esfuerzo pesquero. Reclama que este enfoque se aplique «con especial atención» a la pequeña flota artesanal. Y de igual modo apuesta por que la nueva normativa que regulará el fondo pesquero comunitario permita subvencionar tecnología para la detección temprana de bancos de peces, ya que «ayudaría a mejorar la eficiencia energética favoreciendo la reducción en el uso de combustibles».

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Entre otras aportaciones, la Xunta también urge a simplificar el enfoque territorial para dinamizar la capacidad de los grupos de acción local del sector pesquero (GALP); revisar el límite de pyme (50 millones de ingresos y 250 personas empleadas) aplicable a las ayudas de transformación y comercialización para la industria del mar; o implantar el principio de solo una vez para evitar la duplicidad de solicitudes de información a cofradías y empresas del sector.