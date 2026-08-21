Rescatado con vida un marinero del buque de Nueva Pescanova «Argenova XXVI»: «Una desgracia con suerte»

Un marinero de 45 años del tangonero Argenova XXVI, de la filial argentina de Nueva Pescanova, fue rescatado este martes ileso tras haber caído por la borda y haber permanecido unos diez minutos en el agua. El buque regresaba a Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, con unas 90 toneladas de gambón a bordo. Como ha informado el portal local Mar & Pesca, el trabajador gritó tras caer al agua para llamar la atención de sus compañeros, sin éxito. Fue otro marinero el que se percató de que faltaba una persona en cubierta.

«Estábamos limpiando el barco. Él fue a tirar una defensa de babor y no regresaba. Cuando un compañero se dio cuenta de que faltaba uno, avisó al capitán y dimos vuelta para buscarlo», explicó uno de sus compañeros. Ariel Sotelo, conocido como Gallo, llegó a pensar que no sobreviviría; el Argenova XXVI lo localizó unos 500 metros a popa de su posición en el momento de recibir la alerta.

Ariel Sotelo, ya a bordo del buque de Argenova. / Mar & Pesca / Cedida

«Fue una desgracia con suerte», explicó al mismo medio el responsable de Operaciones de Argenova, Ramón Leyenda, quien puso en valor la preparación de las tripulaciones para reaccionar con la máxima celeridad ante estas situaciones de crisis. Ariel Sotelo es natural de Bella Vista, Corrientes; se incorporará con normalidad a la próxima marea del pesquero.

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Argenova es una de las principales filiales de Nueva Pescanova, con buques especializados en las pesquerías de langostino, merluza común, pota o merluza negra. Dispone de una flota de 16 embarcaciones, con las que captura en torno a 15.500 toneladas anuales. Su plantilla roza los 730 efectivos.