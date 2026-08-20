La Xunta destina 200.000 euros a organizaciones de productores pesqueros y acuicultura

La Consellería do Mar convoca ayudas por un importe máximo de 200.000 euros para la creación y consolidación de las organizaciones de productores del sector pesquero y de la acuicultura y sus asociaciones en Galicia. La línea está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

Podrán beneficiarse las organizaciones y asociaciones reconocidas en Galicia desde el 1 de enero de 2014 que no hayan agotado las cinco anualidades subvencionables posteriores a su reconocimiento. Las ayudas buscan consolidar estas entidades del sector pesquero y acuícola.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG), es decir, este jueves. El presupuesto, con cargo a las cuentas de 2026 de la Consellería do Mar, asciende a 200.000 euros.

Las ayudas cubrirán el 75% de los gastos de gestión durante los cinco años siguientes al reconocimiento de la organización profesional, además de los costes preparatorios para su constitución. El importe anual no podrá superar el 1% del valor medio de la producción comercializada en los tres años anteriores ni los 100.000 euros. La producción se contrastará con los datos oficiales disponibles.