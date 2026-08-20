Subvenciones
La Xunta destina 200.000 euros a organizaciones de productores pesqueros y acuicultura
Las entidades reconocidas desde 2014 podrán solicitar las ayudas de la Consellería do Mar durante un mes
La Consellería do Mar convoca ayudas por un importe máximo de 200.000 euros para la creación y consolidación de las organizaciones de productores del sector pesquero y de la acuicultura y sus asociaciones en Galicia. La línea está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).
Podrán beneficiarse las organizaciones y asociaciones reconocidas en Galicia desde el 1 de enero de 2014 que no hayan agotado las cinco anualidades subvencionables posteriores a su reconocimiento. Las ayudas buscan consolidar estas entidades del sector pesquero y acuícola.
El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG), es decir, este jueves. El presupuesto, con cargo a las cuentas de 2026 de la Consellería do Mar, asciende a 200.000 euros.
Las ayudas cubrirán el 75% de los gastos de gestión durante los cinco años siguientes al reconocimiento de la organización profesional, además de los costes preparatorios para su constitución. El importe anual no podrá superar el 1% del valor medio de la producción comercializada en los tres años anteriores ni los 100.000 euros. La producción se contrastará con los datos oficiales disponibles.
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