La renuncia de Balfegó a la ayuda del Perte Mar-Industria eleve la subvención de Congalsa hasta los 3,5 millones de euros

El Gobierno aprobó hace más de un año la resolución definitiva de las ayudas del llamado Perte Mar-Industria, la línea especial creada dentro del Perte agroalimentario para las empresas de transformación de productos pesqueros y acuícolas. Como se publicó entonces, de los 40 millones de euros repartidos en todo el país más de 20 se asignaron a siete empresas gallegas. Sin embargo, la cuantía asciende ahora de forma significativa para una de ellas. En una resolución publicada esta semana, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación eleva la cuantía asignada a Congalsa hasta casi los 3,5 millones de euros, pasando a ser la tercera más beneficiada de la comunidad, solo por detrás de los 5 millones asignados tanto a Jealsa como a Nueva Pescanova.

Pesca publicó la modificación de la resolución de las ayudas convocadas mediante la orden de 30 de agosto de 2024, muy peleadas por parte de la industria, que en su momento se sintió desplazada dentro de todas las ayudas lanzadas desde el Gobierno en el marco de los Next Generation.

Según el documento, firmado por el ministro Luis Planas el 10 de agosto, Congalsa había recibido solo 2,79 millones de euros. Suponían una intensidad de ayuda del 35,7% sobre los gastos elegibles (que ascendían a 7,8 millones de euros), que llegaban con una observación: «Concedida parcialmente por rebasarse la cuantía máxima del fijado en la convocatoria (art 22.1 del Real Decreto 657/2024, de 9 de julio)». Es decir, debido a que los 40 millones se quedaron cortos y se habían agotado no podían asignarle más.

Sin embargo, una de las 19 compañías que figuraba en el apartado de ayudas concedidas renunció a la cuantía, sin especificar el motivo y liberando un total de 659.205,37 euros. Una cifra que coincide con la subvención otorgada a la catalana Balfegó.

En virtud de la puntuación alcanzada por los proyectos, Pesca ha decidido aumentar la partida para Congalsa, pasando ahora a los 3,44 millones de euros, es decir, el 44,1% sobre los gastos elegibles.

Con esta nueva cifra, la empresa de A Pobra do Caramiñal es la tercera gallega que más dinero recibe del Perte Mar-Industria tras Jealsa y Nueva Pescanova. Tras ellas está Frinsa del Noroeste (Ribeira), con 3,1 millones; Salica (1,2 millones); Conserveros Reunidos (870.000 euros) y Profand, que obtuvo 2,7 millones para su planta de Zaragoza.

Junto a estos proyectos, otros cinco (Profand Vilagarcía, Profand Cambre, Mascato, Albo y Frialia) se quedaron fuera al agotarse el presupuesto.

Esta buena noticia para Congalsa lleva escasos días después de que la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, más conocida por el acrónimo Cofides, anunciase un préstamo de 8 millones de euros para Congalsa, destinado a la adquisición de la empresa Lenger Seafoods Vietnam, operación ya formalizada.