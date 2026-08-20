La «plaga» de pulpo resiste en Reino Unido y alcanza las 3.000 toneladas hasta junio, más que en las dos últimas campañas en Galicia juntas

El sector gallego del pulpo ve con preocupación el arranque de la campaña de este año. Los centros de primera venta contabilizan 328 toneladas vendidas, un 15% menos que en el mismo mes y medio del año anterior, lo que ha provocado que incluso algunos barcos hayan decidido parar. En el sur de Reino Unido, en cambio, la plaga de este cefalópodo que viven desde el año pasado no remite. Solo en el Brixham Fish Market, en el condado de Devon, se vendieron en una sola jornada (el 26 de mayo) un récord de 103 toneladas, casi un tercio de lo que se comercializó en todas las lonjas gallegas desde el pasado 1 de julio. Y es que, hasta la fecha, la proliferación de la especie continúa en el país, donde la administración ha contabilizado capturas por encima de las 3.000 toneladas solo en el primer semestre. Una cifra importante que supera con creces a la alcanzada por la flota de Galicia en las dos últimas campañas juntas.

La anómala situación de las aguas británicas, que no se daba desde hacía 75 años, es una cuestión que preocupa a científicos, autoridades y a los pescadores, que ven cómo el pulpo se alimenta de sus capturas de referencia. Aunque ya se ha indicado que el calentamiento global es la causa más probable de esta irrupción de Octopus vulgaris (la misma especie que se pesca en aguas gallegas), lo cierto es que se considera que la información sobre esta «dramática floración» es todavía escasa.

La Organización de Gestión Marítima (MMO, por sus siglas en inglés) está impulsando la recogida de datos y ejerce una transparencia nítida sobre lo que pasa en el caladero. En su último reporte, recoge que las capturas se han disparado entre mayo y junio, alcanzando en los seis primeros meses del año las 3.057 toneladas. Por lonjas, la que más descargas ha registrado es la de Newlyn, con 1.404 toneladas, seguida por los centros de Brixham (649), Salcombe (304), Dartmouth (255), Mevagissey (255) y Plymouth (190).

El ministro de Pesca de Reino Unido, Stephen Morgan, observando uno de los pulpos capturados en Newlyn. / CFPO

La cifra es relevante toda vez que supone un 25% más que las 2.457 toneladas capturadas todo el año pasado, cuando se detectó la plaga en el sur de Reino Unido. Y más aún si se compara con las campañas en Galicia, donde el cefalópodo rey tiene importancia capital. En la última, la que culminó el pasado mayo antes del inicio de la veda, se pescaron cerca de 1.300 toneladas por 15 millones de euros; en la anterior fueron 1.025 toneladas y un valor de 11 millones de euros.

Y mientras en un lado se lamentan por la escasez, en la otra trabajan para sacarle el máximo partido posible. Además de iniciar las ventas al exterior a mercados como el gallego, continúan dando pasos para explotar al pulpo como una pesquería más. En los últimos meses, y como avanzó FARO, la MMO activó un plan de gestión y, como parte de ello, lanzó una página web especializada y una campaña para seguir engordando sus bases de datos más allá de los pescadores profesionales. «¿Has visto un pulpo? ¡Cuéntanoslo!», reza la alerta dirigida a buceadores, pescadores recreativos y al público en general.

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«La proliferación de pulpos ha generado, comprensiblemente, un gran interés, y queremos asegurarnos de que todos puedan encontrar fácilmente información fiable y actualizada en un solo lugar», indica el jefe de gestión pesquera de MMO, Tim Dixon.