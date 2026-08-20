Pesca autoriza el primer pago para compensar el alza del gasóleo marítimo: 1,2 millones de euros para más de 1.750 barcos gallegos

Galicia se sitúa como la principal beneficiaria de las ayudas destinadas a compensar a la flota pesquera por el encarecimiento del gasóleo derivado del conflicto en Oriente Medio. Como parte del primer pago de estos apoyos, el Gobierno central ha autorizado el ingreso de casi 1,25 millones de euros a 1.671 armadores gallegos titulares de 1.757 buques, la cifra más elevada de todas las comunidades incluidas en la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El peso de la flota gallega vuelve a quedar patente en la distribución por provincias. A Coruña encabeza el listado, con 839 armadores y 876 buques, mientras que Pontevedra reúne 743 armadores y 787 embarcaciones. En Lugo, por su parte, figuran otros 89 armadores con 94 barcos.

Con los datos del cuadro territorial, los pesqueros gallegos representan alrededor del 44% de los 4.034 buques incluidos en este primer pago, mientras que Galicia recibe cerca del 39% del importe concedido (3,2 millones). Las compensaciones cubren parte del sobrecoste del combustible consumido entre el 22 de marzo y el 30 de abril. El Ministerio tramita las ayudas de oficio, por lo que los armadores no han tenido que presentar una solicitud, y prepara ahora un segundo grupo de pagos para los beneficiarios que formularon alegaciones.

La cuantía se determina barco a barco y el límite se sitúa en 200.000 euros por buque y 400.000 euros por armador. El mecanismo establece además un máximo inicial de 20 céntimos por litro de gasóleo, aunque deja abierta la posibilidad de abonar cantidades complementarias.

España ha fijado la intensidad de la ayuda en el máximo autorizado por la Comisión Europea: el 70% de la diferencia entre el precio medio semanal del combustible y los 0,697 euros por litro que costaba antes del inicio del conflicto, tomando como referencia el 23 de febrero.

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El Gobierno ha ampliado, además, el periodo durante el que podrán generarse estas compensaciones. Aunque este primer abono corresponde a consumos de marzo y abril, el plazo subvencionable se extiende ahora hasta el 30 de septiembre de 2026, lo que permitirá incorporar nuevos periodos de actividad de una flota especialmente expuesta a las oscilaciones del precio energético.