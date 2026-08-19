El gasóleo pesquero en España es casi un 65% más caro que antes de la guerra en Irán

El gasóleo B de uso pesquero, sin impuestos, se vendió en los postes marítimos de media en la jornada del pasado 17 de agosto a 1,145 €/l, lo que supone una variación semanal del 6,15% y un valor un 64,77% más alto que el de antes del inicio de la guerra en Irán (23 de febrero: 0,697 €/l). Ese precio medio del pasado lunes oscilaba entre los 1,047 €/l que se pagaba en los postes marítimos de Castellón y los 1,549 €/l de los de la provincia de Valencia.

Las provincias gallegas presentan valores dispares: A Coruña registra 1,087, Lugo 1,092 y Pontevedra 1,125. Entre las demás, destacan Islas Baleares, con 1,223, Girona, con 1,189, Alicante, con 1,171, Málaga, con 1,161, y Murcia, con 1,154. También superan el 1,1 Asturias (1,131) y Santander (1,099), mientras que Cádiz alcanza 1,096 y Guipúzcoa, 1,096. Barcelona suma 1,149, Vizcaya 1,093 y Tarragona 1,061. Almería se queda en 1,089.