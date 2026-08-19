El cambio climático pone en riesgo la disponibilidad de pescado y crustáceos

El cambio climático está provocando altas temperaturas oceánicas sin precedentes en Europa, con graves repercusiones para la vida marina, afirmó este miércoles el World Weather Attribution, grupo internacional de científicos.

En un artículo publicado en su página web, este grupo, del que forma parte el Imperial College de Londres, señaló que este julio ha sido el mes en que los mares del mundo alcanzaron la temperatura superficial más alta jamás registrada -conocida con las siglas SST-.

Así, se registraron temperaturas récord en el Atlántico, a lo largo de la costa europea y en el Mediterráneo occidental, dice este grupo, cuyo trabajo permite calcular con rapidez cuánto influye el cambio climático en desastres naturales extremos, como olas de calor, inundaciones, sequías o incendios forestales.

Las SST llegaron a superar en hasta 6 grados Celsius los valores normales en Europa, una situación que ha tenido un fuerte impacto en los ecosistemas marinos.

En el Reino Unido, los pescadores han informado de un aumento en la presencia de pulpos en sus aguas, mientras que también se ha observado un desplazamiento de especies marinas hacia el norte, buscando aguas más frías, en todos los mares europeos, lo que conlleva posibles consecuencias para las especies autóctonas.

Estas variaciones en la distribución de las especies marinas podrían afectar a la disponibilidad de pescado y crustáceos destinados al consumo humano, indica el análisis. Asimismo, se ha informado de casos en que los delfines se alimentaron de medusas debido a la disminución de sus presas habituales, como la caballa.

Además, el calentamiento de los mares provoca un aumento de la temperatura del aire y de la humedad en las regiones costeras, por lo que repercute directamente en las comunidades de las costas debido a las temperaturas más elevadas -especialmente las mínimas nocturnas- y a una mayor humedad que agrava el estrés térmico.

Noticias relacionadas

El artículo detalla que investigadores de Suiza, Suecia, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido colaboraron para evaluar en qué medida el cambio climático de origen humano alteró la intensidad de las condiciones extremas de temperatura de la superficie del mar a lo largo de las costas europeas durante el mes de julio.