Murcia prueba un pienso con restos de cerveza para mejorar el crecimiento del mújol de acuicultura

La Región de Murcia prueba un nuevo pienso para mújol de acuicultura elaborado con restos del grano utilizado en la fabricación de cerveza. Los primeros ensayos desarrollados por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) apuntan a que la incorporación de un 12,5% de bagazo cervecero a la alimentación permite que los peces crezcan más y mejor que con el pienso tradicional, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

El proyecto, impulsado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y con financiación europea hasta 2027, busca reducir la dependencia de las harinas de pescado y aprovechar un subproducto de la industria cervecera, al tiempo que abre una nueva vía para diversificar de forma sostenible la producción acuícola de la Región.

El consejero Joaquín Buendía ha conocido este martes los avances de la investigación durante una visita a las instalaciones acuícolas del Imida en San Pedro del Pinatar. Allí, los investigadores han desarrollado un pienso experimental en el que mezclan la alimentación habitual de los peces con bagazo de cerveza.

Según la Administración regional, los ensayos realizados hasta ahora muestran que la proporción del 12,5% de este ingrediente ofrece mejores resultados de crecimiento que el pienso tradicional de pescado. La iniciativa pretende, además, abaratar los costes de producción y reducir el impacto ambiental asociado a la alimentación de las especies criadas en acuicultura.

Buendía ha destacado que el proyecto combina innovación y aprovechamiento de recursos y ha defendido el potencial comercial del mújol, tanto para su consumo en fresco como para abastecer a la industria artesanal de salazones, especialmente por el valor de sus huevas.

El Ejecutivo murciano subraya también la capacidad de adaptación de esta especie a condiciones ambientales diferentes, desde aguas frías o cálidas hasta zonas con elevada salinidad, una característica que refuerza su interés como alternativa para ampliar la oferta de la acuicultura regional.

Un calendario para aprovechar cada especie

La investigación no se limita a la alimentación. El equipo del Imida ha elaborado además una especie de «manual de instrucciones» biológico a partir del estudio de las poblaciones de mújol del Mar Menor, con información sobre sus ciclos reproductivos y los periodos en los que cada variedad presenta mejores características para su aprovechamiento comercial.

Los científicos han determinado los calendarios de reproducción de las cuatro variedades locales estudiadas y han identificado a la lisa como la de mayor interés para la industria del salazón, ya que sus huevas pueden llegar a representar hasta el 35% de su peso corporal.

El trabajo establece asimismo los momentos del año en los que cada variedad alcanza su mejor nivel de grasa. Según los resultados del Imida, el otoño es el periodo óptimo para el pardete y la lisa, mientras que el verano lo es para el galupe y el morragute.

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Estos datos, sostiene la Consejería, pueden servir de base para que las empresas acuícolas diseñen en los próximos años sistemas de cultivo más eficientes y rentables y adapten la producción a los momentos de mayor interés comercial de cada variedad.