Abierto hasta el 14 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas para repoblar bancos marisqueros

La Xunta mantiene abierto hasta el próximo 14 de septiembre el plazo para solicitar las ayudas destinadas a la compra de semilla con la que repoblar los bancos marisqueros afectados por los temporales y los descensos de salinidad registrados a comienzos de año. La convocatoria cuenta con una dotación de 800.000 euros de fondos propios autonómicos, según ha recordado este martes la Consellería do Mar.

Las subvenciones, publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 7 de agosto, permitirán cubrir hasta el 100% del gasto subvencionable, con un límite máximo de 20.000 euros por proyecto. La semilla deberá proceder exclusivamente de un criadero comercial autorizado y se fija un precio máximo subvencionable de 0,025 euros por unidad.

Las ayudas se resolverán mediante concurrencia no competitiva, por estricto orden de entrada de las solicitudes. La convocatoria contempla además la posibilidad de pedir un anticipo de hasta el 50% de la subvención.

Con este sistema, explica la Xunta, se pretende agilizar la llegada de los fondos a las entidades que trabajan en la recuperación de las zonas productivas más castigadas. Podrán acogerse a las ayudas cofradías de pescadores, cooperativas, organizaciones de productores y otras entidades asociativas titulares de planes de gestión.

La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, se ha referido este martes a esta línea de apoyo durante una visita a las instalaciones del criadero de semilla de moluscos bivalvos de O Vicedo, en Lugo.

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El centro cuenta con la dirección y el soporte científico del equipo profesional del Centro de Investigaciones Mariñas (CIMA) de Ribadeo y desarrolla su actividad en el ámbito de la producción de semilla destinada al cultivo y la recuperación de recursos marisqueros.