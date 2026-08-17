Gardacostas decomisa 263 kilos de pescado y marisco y más de 650 artes ilegales en una semana

El Servicio de Gardacostas de Galicia decomisó durante la última semana 263,4 kilos de pescado y marisco e intervino 656 útiles de pesca y marisqueo ilegales o antirreglamentarios en distintos puntos del litoral gallego. Los controles desarrollados entre el 10 y el 16 de agosto se saldaron además con la tramitación de 46 actas de presunta infracción, según el balance difundido por la Consellería do Mar.

El pulpo fue la especie que acumuló un mayor volumen de producto incautado, con 117,7 kilos, entre partidas que incumplían la normativa y ejemplares congelados cuya trazabilidad no pudo acreditarse. Le siguieron el centollo, con 40 kilos decomisados en la ría de Vigo; la nécora, con 31 kilos; y el pancho bicudo, del que los agentes interceptaron 30,2 kilos sin documentación en Vilaboa.

Los dispositivos permitieron también intervenir más de 35 kilos de bivalvos, entre almeja japonesa, babosa, fina y navaja. A estas cantidades se sumaron partidas menores de percebe, calamar, jibia, bogavante, raya, sargo y maragota.

Más de 500 nasas retiradas

La vigilancia desplegada por Gardacostas no se limitó a las capturas. Los agentes retiraron del mar cientos de artes y aparejos que se encontraban sin identificar, en zonas no autorizadas o incumpliendo la normativa pesquera y marisquera.

Entre las intervenciones destacan 503 nasas destinadas a especies como pulpo, nécora, camarón y centollo, además de 129 cacharros para la captura de pulpo.

Los operativos permitieron asimismo retirar artes de enmalle (entre ellas trasmallos, vetas y miños), nasas tipo butrón, un vivero y distintas herramientas manuales empleadas en el marisqueo.

El producto vivo, de vuelta al mar

La práctica totalidad del pescado y marisco que se encontraba vivo en el momento de las inspecciones fue devuelto al medio marino, una medida destinada a preservar los recursos y evitar la pérdida de ejemplares con capacidad para reincorporarse a los bancos y caladeros.

En los casos en los que las capturas eran aptas para el consumo pero no podían ser devueltas al mar, el producto fue destinado a centros benéficos y comedores sociales, de acuerdo con el procedimiento seguido por el servicio autonómico.

Controles por tierra y mar en todo el litoral

Las actuaciones fueron desarrolladas por las unidades operativas de Portosín, Vilaxoán, Vigo, A Coruña, Muxía, Ferrol y Celeiro, además de los Servicios Centrales de Gardacostas.

Los controles se llevaron a cabo tanto mediante patrullas terrestres como desde embarcaciones y, en algunos casos, en dispositivos conjuntos con la Policía Autonómica, a través del ERPOL, y con la Guardia Civil, con participación de efectivos del Seprona y de Tráfico.