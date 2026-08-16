El pesquero ruso de capital gallego se acostumbra (por fuerza) al Caribe: el «Novaya Zemlya» no ha vuelto a Vigo desde el veto de Madrid

El buque pesquero Novaya Zemlya fue el Playa de Arneles entre los años 2001, cuando fue construido para la armadora Pesquera Vaqueiro, y 2007, cuando fue exportado para operar bajo pabellón de Rusia. Tiene 70 metros de eslora por 12 de manga, con 1.546 GT (arqueo bruto o gross tonnage). Aunque está a nombre de la empresa RQF Co Ltd, con base en Murmansk, su operativa habitual lo traía marea tras marea al puerto de Vigo o el de Frigoríficos del Morrazo, en Cangas, hasta que le fue vetado el acceso el pasado diciembre, como desveló FARO. El motivo, haber faenado gallineta nórdica en el Mar de Irminger, una zona para la que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) recomendó cuota cero para esta especie; Rusia no aceptó aquella directriz —no es preceptiva— y el Novaya Zemlya se vio obligado a descargar, en plenas Navidades, en Cuba.

Y por allí que ha tenido que quedarse, entre cada campaña en aguas de NAFO, para donde tiene licencia; no ha vuelto a pisar suelo gallego. Pero tampoco ha vuelto a operar ni en Irminger ni en Mar de Labrador, donde sigue vigente la recomendación para la gallineta nórdica, como muestran sus datos de posicionamiento satelital. El pesquero faenó durante los meses de febrero y marzo de 2026 frente a las costas de Terranova, para descargar a continuación en el puerto cubano de Mariel y trasladarse después al de Kingston, en Jamaica, previsiblemente para repostar gasoil. Volvió al caladero en mayo y repitió itinerario: descarga en Cuba y traslado a Jamaica. Un ecosistema caribeño para el que el Novaya ha tenido que habituarse, al igual que su tripulación.

Dado que Bruselas considera que pescar gallineta en Irminger (también en Labrador) contraviene las normas, el ex Playa de Arneles tuvo que desembarcar su faena de abril y mayo del año pasado en el puerto marroquí de Agadir a finales de junio, por llevar ese producto en sus bodegas. Y, tras el veto de España a arribar en Cangas el pasado diciembre, se dirigió a Cuba.

El origen

El hecho es que en el año 2020 los científicos advirtieron del rápido deterioro de la biomasa de la gallineta nórdica, razón por la que el ICES emplazó a los países a prohibir su captura. Y así sucedió: la NEAFC (siglas de (North-East Atlantic Fisheries Commission) «adoptó una medida de conservación para las dos poblaciones de gallinetas (Sebastes marinus y Sebastes mentella) del mar de Irminger y las aguas adyacentes, que prohíbe la pesca dirigida a dichas poblaciones», estableció la Comisión Europea a través del Reglamento 2022/109.

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Pero Rusia decidió no acatar la recomendación del ICES al disponer de datos del Instituto Federal Ruso de Investigación Pesquera y Oceanográfica (Vniro) que negaban un mal estado de la población de gallineta. Apuntó que sus estudios eran «rigurosos» y que el estado del recurso era indiscutiblemente bueno. Y así quedó el Novaya Zemlya atrapado en esta controversia, porque Bruselas mandató prohibir no solo pescar gallineta nórdica, sino «transbordar o desembarcar en puertos de la Unión, y asimismo a los buques pesqueros de la Unión que se encuentren en puertos de terceros países, gallineta nórdica [...] del mar de Irminger y aguas adyacentes». Su hermano, el Severnaya Zemlya (ex Arneles), opera en el Atlántico sur y no ha tenido ningún inconveniente en descargar en España.