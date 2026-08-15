Su mejor resultado histórico: la armadora Nores incrementa un 86% sus beneficios por la indemnización del «Villa de Pitanxo»

Fue el juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra el que, hace casi un año, dio la razón a Pesquerías Nores Marín en su litigio contra las aseguradoras Mapfre, Seguros Mutuos Marítimos de Vigo y Mutuapesca. Reclamaba la armadora una indemnización superior a los 5 millones de euros por la pérdida del buque Villa de Pitanxo, engullido en aguas de Terranova en la madrugada del 15 de febrero de 2022. La representación legal de Nores, ejercida por AMYA Abogados, logró probar que las pólizas suscritas tenían cobertura legal y, en consecuencia, no existía ningún motivo para negar una compensación económica. Aquel procedimiento judicial no evaluó las eventuales causas del naufragio, como se explayó la magistrada Rosario Rodríguez López: la sentencia se centró únicamente en «determinar […] si las pólizas de seguros suscritas […] tienen o no cobertura legal», por lo que «la causa del naufragio […] resulta ajena a esta controversia civil]». Pesquerías Nores ingresó aquellos más de 5 millones de euros de indemnización en el mismo 2025.

Así consta en sus cuentas anuales, depositadas en el Registro Mercantil, que constatan un resultado positivo de 9,13 millones de euros; Nores nunca había cosechado un beneficio de esta magnitud. Pero se debió al efecto del cobro del seguro, como indica en su balance. «El resultado obtenido ha sido de 9.135.384,15 euros, lo que ha supuesto un incremento del 86,62% con respecto al ejercicio anterior», dice el documento oficial. Y abunda: «Cabe destacar que se cobra la indemnización correspondiente al buque Villa de Pitanxo, hundido en aguas de Canadá en 2022, tras la sentencia judicial que condenó a las compañías aseguradoras al pago de la misma». En efecto, en el capítulo de «otros resultados» constan 5,333 millones de euros, frente a los 158.000 euros negativos del ejercicio anterior. La cifra de negocios se mantuvo casi sin cambios, con 38,2 millones.

Causa judicial

Pesquerías Nores Marín, como sociedad mercantil, tiene la consideración de responsable civil subsidiaria en el procedimiento instruido en la Audiencia Nacional para clarificar las causas del siniestro, en el que fallecieron 21 de los 24 tripulantes que iban a bordo del Pitanxo. La aseguradora British Marine es la responsable civil directa —forma parte del holding australiano QBE Insurance Group—, y a la que habrá de recurrir la pesquera gallega ante una eventual sentencia condenatoria. Por lo pronto, el magistrado Ismael Moreno ha requerido a los tres acusados —Juan Enrique Padín (capitán del barco), José Antonio Nores Ortega (director de Flota de Nores) y José Antonio Nores Rodríguez (administrador de la empresa)— que depositen una fianza civil solidaria por 44 millones de euros, tal y como reclamaron las familias de los fallecidos.

Casco deformado del «Pitanxo» por la implosión de un tanque de gasoil no declarado, según la Ciaim. | / Ciaim

El juez instructor les dio un día de plazo, aunque el tribunal ha accedido a estirarlo hasta el 15 de septiembre, a petición de los propios encausados. Como había hecho en ejercicios anteriores, la armadora ha vuelto a descartar que exista cualquier riesgo para su viabilidad. «La empresa ha elaborado las cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación del ejercicio 2025, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la empresa en particular, no existiendo riesgo de continuidad en su actividad».

El escrito de apertura de juicio oral ha interesado la calificación por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro delito contra los derechos de los trabajadores. El hecho de que el auto de Ismael Moreno mencione «un delito de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro delito contra los derechos de los trabajadores» significa que a los acusados le atribuyen dos delitos derivados del mismo incumplimiento de las normas de seguridad laboral: haber puesto en peligro a los trabajadores y haber causado lesiones a uno de ellos, el marinero superviviente Samuel Koufie, diagnosticado con síndrome de estrés postraumático.

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Las indemnizaciones solicitadas por las familias de los 21 fallecidos y el propio Samuel rebasan los 30 millones de euros. Entre los perjudicados hay un bebé que nació semanas después del siniestro, el 22 de febrero de 2022. Solo sobrevivieron, de las 24 personas que iban a bordo, Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero Koufie.