La Xunta encarga al Cetmar la regulación para la acuicultura gallega del futuro

La Consellería do Mar quiere un nuevo decreto para regular la Acuicultura Marina de Galicia. Más de diez años después de la tramitación impulsada por la anterior responsable del área, Rosa Quintana, que suscitó un frontal rechazo en el sector, la actual conselleira Marta Villaverde tiene como objetivo elaborar un texto con el que perfilar el futuro de la industria en la comunidad. Como explicó en abril, el punto de mira está en «consolidar el desarrollo y la ordenación de un sector estratégico para nuestra comunidad». Y para ello, la Xunta ha encargado al Cetmar la elaboración del borrador del anteproyecto de decreto que reordenará y recopilará en un único texto toda la normativa existente, mucha del año 93, además de regular aspectos de la acuicultura «que hasta ahora no estaban regulados».

Durante el mandato de Quintana la Consellería intentó lanzar la Lei de Acuicultura de Galicia, lo que convertiría a la comunidad en la primera en tener una. La acogida, sin embargo, fue de todo menos cálida. El sector se revolvió contra el borrador, con manifestaciones incluidas, y la conselleira se vio forzada a retirarla de la exposición pública en febrero de 2016. Desde entonces, la acuicultura se rigió por la normativa ya existente, aplicando ligeros cambios en algunos de sus apartados, pero sin llegar a lo que en su día proyectó Quintana, que entendía que con su propuesta habría «una actividad económica sostenible en el tiempo, rentable y respetuosa con el medio ambiente».

Una de las principales críticas que recibió aquella tramitación, y que la hoy diputada siempre negó, fue una falta de consulta previa al sector. Villaverde vuelve ahora a la carga y, para ello, lo primero que se está haciendo es recopilar las aportaciones del sector, como ya hizo por ejemplo con el sector mejillonero, pilar acuícola en Galicia. «Tras escuchar todas las aportaciones del sector en estos meses se decidirá todo lo que se incluirá en la redacción definitiva», comentan las fuentes de la Xunta consultadas.

En aquella reunión la conselleira estuvo acompañada por el director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, que es precisamente el que firma el encargo al Cetmar, un trabajo dotado con casi 20.000 euros a realizar este año. Según figura en la orden de ejecución, el Centro Tecnolóxico do Mar, situado en Bouzas, deberá «actualizar y adecuar la normativa al marco legal vigente (nacional y europeo)» o «modernizar la gestión para garantizar la competitividad y sostenibilidad».

De igual forma, también busca regular la transmisión de datos y el Rexistro de Acuicultura de Galicia, así como «establecer procedimientos ágiles para la ocupación de la zona marítima, marítimo-terrestre y terrestre». «Se pretende hacer un decreto amplio que reordene y recopile en un único decreto toda la normativa existente (la gran mayoría ya es del año 93), y regular aspectos que hasta ahora no estaban regulados», concretan las mismas fuentes.