La presidenta de Namibia se opone a la mina submarina de fosfato

El culebrón por la posible activación de la primera mina submarina de arena fosfática del mundo está en su momento más crítico. El «ok» otorgado por el Comisionado de Medio Ambiente del Gobierno de Namibia al bautizado como Sandpiper Project ha vuelto a incendiar tanto a la pesca como a las organizaciones medioambientalistas del país africano por los efectos que la actividad tendrá en el medio marino. Pero frente a este Certificado de Autorización Ambiental, la industria pesquera gallega presente allí cuenta con una importante aliada: la presidenta Netumbo Nandi-Ndaitwah.

La mandataria, que hace solo unos meses estuvo visitando las instalaciones pesqueras del país (incluidas las factorías de capital vigués), no estaría nada satisfecha con la luz verde otorgada a la empresa Namibian Marine Phosphate. Así lo asegura el principal medio del país, The Namibian, que señala que Nandi-Ndaitwah no quiere que Namibia sirva de «conejillo de indias para un experimento en el océano».

En la publicación, en la que aseguran que la decisión del Comisionado de Medio Ambiente «ha enfurecido a la presidenta y a otros altos cargos del Gobierno por no haber sido consultados sobre una decisión de enorme interés público», el citado medio incluso explica que se busca tomar medidas contra los funcionarios que dieron la luz verde al proyecto minero, pensado para un área de hasta 2.234 kilómetros cuadrados a escasas 75 millas del puerto de Walvis Bay.

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La patronal pesquera local, la Confederation of Namibian Fishing Associations (CNFA), ya ha anunciado un recurso del «ok» ambiental, pidiendo a la ministra de Medio Ambiente y Turismo, Indileni Daniel, que la revoque.