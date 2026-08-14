El nuevo arrastrero de Nueva Pescanova parte hacia el caladero: el «Novanam Three» deja Vigo por Namibia

El Novanam Three pone rumbo a Namibia. Nueva Pescanova ha anunciado que el buque, el ex Olupale, saldrá este viernes con destino a su nuevo puerto base en el país africano.

La empresa se hizo con el buque encargado en su momento a Armón por parte de la joint venture Seacope, participada por la viguesa Copemar. El grupo asturiano asignó la obra a su factoría de Gijón, que entregó la unidad en 2020. Tiene 59,82 metros de eslora, una manga de 12,65 metros, capacidad de bodega de 900 metros cúbicos y espacio para albergar a una tripulación de hasta 66 personas.

Como avanzó FARO en primicia, el Olupale pasó a manos de Nueva Pescanova para reforzar la presencia de la pesquera en Namibia. La misma compañía de astilleros se ha encargado de la puesta a punto del arrastrero, aunque en esta ocasión en sus instalaciones viguesas, donde el barco ha ganado nuevos colores corporativos y ha sido rebautizado como Novanam Three.

El «Novanam Three», en las instalaciones de Armón en Vigo. / Cedida

Según ha explicado la pesquera, el arrastrero parte a un caladero donde se dedicará fundamentalmente a la captura y procesado a bordo de merluza, con una capacidad de hasta 2.500 toneladas de producto al año. «Se convertirá en el buque más moderno de los que operan en el caladero africano, estratégico para el negocio del Grupo Nueva Pescanova», resalta la compañía.

«Inicia así la primera de muchas campañas. ¡Buena marea!», celebra la firma con base en Chapela.

El Novanam Three se unirá al resto de la amplia flota de capital gallego de Namibia, país en el que un tema vinculado al mar y la pesca ocupa toda la actualidad: el ok ambiental otorgado por el Gobierno al proyecto Sandpiper, que si todo sigue su curso se convertiría en la primera mina submarina de fosfato del mundo.

La industria pesquera ya se ha mostrado en contra de esta iniciativa empresarial y según el principal periódico local, The Namibian, la propia presidenta del país, Netumbo Nandi-Ndaitwah, estaría muy disgustada con la decisión tomada por el Comisionado de Medio Ambiente.