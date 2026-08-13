Malvinas investiga las causas de la escasez de calamar en el caladero

El Departamento de Pesca de Malvinas (Falklands) ha avanzado la realización de un estudio con «arrastre selectivo» para investigar las causas de la escasez de biomasa de calamar Loligo que ha obligado a parar durante dos semanas la actividad de la flota gallega.

El Gobierno isleño ha confirmado en un comunicado este parón adelantado por FARO que afecta a los 16 buques de las joint venture formadas por armadores locales y de capital gallego. Malvinas asegura que se trata de una «medida de precaución» por «la escasa biomasa» y lo circunscribe a la zona denominada como «Loligo Box», que cubre las aguas al este y sur del archipiélago, llegando a la isla Beauchene.

Además, avanzó la realización de «una campaña de arrastre selectivo» coordinada por el Departamento junto al sector pesquero, como es habitual, y que se extenderá a toda la «Loligo Box». El objetivo es «obtener más información sobre la distribución del calamar en toda la zona de pesca».

El Departamento de Pesca explica también que «proporcionará más información en cuanto disponga de nuevos datos», por lo que habrá que esperar a los resultados de esta pesquisa para saber si finalmente se puede retomar la faena.

Según dijo al medio local Penguin News (recogido por Mercopress) el máximo responsable de Recursos Naturales de las Malvinas, James Wilson, en el habitual análisis previo al inicio de esta segunda campaña del año la biomasa se estimó en 17.508 toneladas, es decir, la tercera cifra más baja en los últimos veinte años. Para la primera, la estimación había arrojado un alza del 35%, con 41.725 toneladas.