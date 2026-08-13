España amplía el convenio para apoyar la iniciativa de «Puertos Azules» de FAO con la futura sede en Vigo en el horizonte

Vigo lleva años peleando por albergar una oficina de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) vinculada a la iniciativa de Puertos Azules. Hasta el momento, esta sede todavía no se ha concretado ni ha salido de Roma, donde la organización tiene sus instalaciones, pero desde España se está trabajando y allanando el camino para cuando finalmente se tome la decisión. Un paso más se ha dado ahora con la publicación en el BOE del nuevo convenio por el que se apoya esta iniciativa con otros 125.440 euros.

El nuevo texto vuelve a estar firmado a partes iguales entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Vigo y la Xunta de Galicia. Cada una aportará 31.360 euros para respaldar la iniciativa de FAO, lo que «permitirá mantener el impulso a las actividades de formación, intercambio de conocimiento y fortalecimiento de capacidades» impulsadas en el marco del proyecto.

En el texto del BOE remarcan que este apoyo «podría tener un efecto muy positivo en el futuro de cara al posicionamiento de España ante una eventual creación por parte de la FAO de una oficina» de la iniciativa, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo sostenible de las zonas costeras a través de la mejora de la gestión y el funcionamiento de los puertos pesqueros.

La solicitud desde España está encima de la mesa y el Puerto ya ha elegido el futuro emplazamiento para esta oficina. «Tenemos, en Beiramar, una zona y un edificio para destinar esta iniciativa», dijo el presidente de la autoridad portuaria olívica, Carlos Botana, el pasado febrero.

Fue en octubre de 2019 cuando el entonces presidente de Conxemar, José Luis Freire, desveló en la inauguración de la feria que la idea estaba sobre la mesa. Desde entonces la vinculación entre FAO y la ciudad se ha estrechado todavía más (más allá del foro anual organizado con motivo de la feria del congelado) con la vista puesta en lograr esta oficina permanente en la ciudad.