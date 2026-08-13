Cofides apoya con 8 millones de euros la expansión de Congalsa en Vietnam

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, más conocida por el acrónimo Cofides, ha apoyado el crecimiento internacional de la gallega Congalsa con un préstamo de 8 millones de euros, financiado con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y a recursos propios de la entidad, destinado a la adquisición de la empresa Lenger Seafoods Vietnam, operación ya formalizada.

Con esta financiación, la compañía gallega ha adquirido el 100% del capital de esta sociedad, uno de los principales exportadores de almeja Meretrix de Vietnam. La operación permitirá reforzar la capacidad productiva de Congalsa, mejorar su competitividad y consolidar su posición en los mercados internacionales, especialmente en Europa, donde concentra una parte importante de sus ventas.

La adquisición, anunciada por Congalsa a finales de febrero, forma parte de su estrategia de crecimiento internacional. Además de reforzar su presencia en la cadena de valor, permitirá a la compañía asegurar el acceso directo a una materia prima estratégica y reducir su dependencia de proveedores externos.

Diversificación

La inversión también contribuirá a la diversificación geográfica de Congalsa y a reforzar su presencia en mercados europeos como Francia, Alemania y Países Bajos. Se trata de la segunda operación en la que colaboran Cofides y la compañía gallega, después del apoyo financiero concedido en 2020 para la adquisición de una empresa en Portugal.

El director corporativo del departamento de Inversiones de Cofides, Miguel Ángel Ladero, ha señalado que la operación supone un avance importante en la estrategia de internacionalización de Congalsa y contribuye a reforzar su competitividad exterior y su crecimiento en un sector con demanda estable.

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Por su parte, el presidente de Congalsa, Luis Miguel Simarro, ha agradecido el respaldo de Cofides y ha destacado que la financiación permitirá acelerar la internacionalización del grupo en el Sudeste Asiático, manteniendo una estrategia orientada a generar valor a largo plazo.