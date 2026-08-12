El «Pepe Barreiro» ya «vuela» en Teis
El dispositivo para desencallar el buque en el astillero J. M. Armada eleva el arrastrero para poder devolverlo al agua dos meses después
La empresa coruñesa Ardentia comenzó este miércoles la operación para volver a poner a flote el Pepe Barreiro, el pesquero que encalló hace poco más de dos meses en las instalaciones de J. M. Armada tras un incidente durante la varada. El buque fue izado gracias a los dos grandes pórticos grúa instalados en las últimas jornadas, haciendo volar al barco en la factoría de Teis antes de poder devolverlo al mar, algo que se espera para este jueves.
El arrastrero de capital gallego (aunque con bandera de Francia) se quedó ladeado a estribor el pasado 9 de junio en una de las vías del astillero a raíz de la rotura del pantoque sobre el que reposaba. Así permaneció todo este tiempo a la espera de que armadora, astillero y aseguradoras acordasen una solución para devolverlo a su posición natural.
La decisión final fue la instalación de los dos pórticos grúa de color azul situadas en la propia vía, sobre unas bases de hormigón que una vez finalizado el movimiento deberán ser retiradas para que J. M. Armada pueda continuar con sus trabajos navales.
Tras el izado del barco se espera que mañana se complete la maniobra con la retirada del carro para crear una nueva cama sobre la que montar al Pepe Barreiro, descenderlo y devolverlo al agua. La idea es que sea desplazado a otro astillero de la ría.
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