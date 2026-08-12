El patrullero «Tabarca» finaliza su misión de vigilancia marítima en el litoral gallego y la frontera con Portugal

El patrullero Tabarca ha completado una nueva misión de vigilancia en aguas del litoral gallego y la frontera con Portugal, en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD). Según explica la Armada, el barco realizó labores de verificación y control del tráfico marítimo para garantizar la libertad de navegación. La dotación efectuó visitas amistosas a embarcaciones pesqueras y de recreo, identificando sus principales preocupaciones y necesidades. Estas interacciones permiten mejorar el conocimiento del entorno marítimo y optimizar las operaciones.

La tripulación también compaginó las labores operativas con distintos ejercicios de adiestramiento. Entre ellos, practicó la evacuación de heridos mediante camilla, en colaboración con el helicóptero de salvamento y rescate de la Xunta, así como ejercicios de defensa frente a amenazas asimétricas, incluyendo fuego real sobre un blanco de superficie a la deriva.

El buque hizo escala posteriormente en el puerto de Muros, donde celebró una jornada de puertas abiertas que reunió a más de 300 visitantes. Además, el comandante recibió a bordo al patrón mayor de la cofradía de pescadores de Muros, quien firmó el libro de honor. Finalmente, el Tabarca regresó a su puerto base, en la Escuela Naval Militar, preparado para su próxima misión.

El Tabarca es el octavo de los diez patrulleros de la Clase Anaga y entró en servicio en 1981. Construido en la factoría de San Fernando de la Empresa Nacional Bazán, fue botado el 23 de diciembre de 1980.

Está adscrito a la Fuerza de Acción Marítima, dentro del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol (Marfer), y tiene su base en Marín. Su misión principal es realizar vigilancia marítima y controlar espacios de interés nacional, además de colaborar en el adiestramiento de los alumnos de la Escuela Naval Militar.

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Las OPVD, dirigidas en el ámbito marítimo por el Mando Operativo Marítimo (MOM), permiten mantener una vigilancia permanente de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, mejorar el conocimiento del entorno, detectar amenazas de forma temprana y facilitar una respuesta rápida ante posibles crisis.