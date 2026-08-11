«Pocas capturas»: Malvinas echa el cerrojo a la pesquería de calamar para los 16 buques de capital gallego

En la pesquería de calamar loligo de las islas Malvinas (Falkland) operan 16 buques arrastreros congeladores, todos ellos participados por capital gallego. Es una actividad capital tanto para este territorio de jurisdicción británica, para la propia industria y para el puerto de Vigo, toda vez la gran mayoría de las capturas entran en Europa a través de la dársena olívica. Pero el calamar loligo lleva múltiples zafras dando sustos: Port Stanley se vio obligado a cerrar campañas enteras, por los bajos niveles de biomasa, y a congelar el coste de las licencias.

El Departamento de Pesca de las islas ha comunicado este martes a las armadoras el cierre de las operaciones extractivas de calamar loligo durante al menos 15 días, como acaban de confirmar a FARO fuentes directas del sector. «Hay pocas capturas», ha indicado un armador. Pasado este tiempo, y en función de los balances de biomasa, el Gobierno insular tomará nuevas decisiones.

«El objetivo principal del Departamento de Pesca es asegurarse que la pesquería es explotada con un propósito claramente de sustentabilidad. En otras palabras para el Loligo, esto significa tratar de asegurarse que hay suficiente calamar al final de la temporada como para que se reproduzcan para la siguiente zafra», ha explicado el máximo responsable de Recursos Naturales de las Malvinas, James Wilson, como ha recogido el portal Mercopress.

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Como ha trasladado la asociación de armadoras Fifca (siglas de Falkland Islands Fishing Companies Association), el escenario actual es más que desafiante teniendo en cuenta el enorme esfuerzo inversor realizado en los últimos casi diez años —desde el Montelourido, participado por Rampesca—, el de mayor envergadura desde los años ochenta. En contraprestación a la inestabilidad del caladero y de los resultados de la flota, el Gobierno malvino ha congelado temporalmente el coste de las licencias, que no será revisado hasta 2027.