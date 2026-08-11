El «Capricorn» soplará sus 50 velas en Zanzíbar

Medio siglo ha pasado ya desde que el histórico pesquero Capricorn tocó el agua por primera vez. Las instalaciones de Construcciones Navales Santodomingo acogieron la botadura del arrastrero en 1976 con sus iniciales 83 metros de eslora, con los que comenzó su actividad en el mar al año siguiente. Nació como Cieisa Uno, para la Compañía Internacional de Exportación e Importación, pero ya durante la fase de armamento pasó a manos de José Puerta Oviedo, que lo rebautizó como Pescavigo Uno convirtiéndose en el primer congelador de Pescapuerta. Se estrenó en aguas sudafricanas, pero su trayectoria está mucho más vinculada a Malvinas (Falklands), a donde llegó exhibiendo ya 95,4 metros tras una operación de alargamiento y bautizado con su nombre inglés. Una denominación que ya es pasado: el buque es ahora propiedad de la armadora Cape Blue Fishing Co. y luce ya nueva bandera tras ser rebautizado como Cape Blue.

Con toda su veteranía, el Capricorn es uno de los pesqueros más reconocidos de toda la flota de gran altura viguesa, habiendo formado parte de la armada de 16 barcos que cada año parten hacia el archipiélago para la captura de calamar Loligo. Al menos así fue hasta 2024, curso en el que realizó su última marea para dar paso al Prion, la moderna unidad construida por Nodosa en Marín para la joint venture de la que forma parte Pescapuerta.

Con el reemplazo, la armadora puso en venta el arrastrero congelador de 2.511 GT (gross tonnage) por un precio de 3,5 millones de dólares, equivalente a algo más de 3,04 millones de euros en el momento en el que se puso en el escaparate mundial de compraventa de pesqueros. Con el paso de los meses, el broker Albino Morán, a quien le había sido encomenadada la tarea de buscarle comprador, actualizó su precio rebajándolo a 1,5 millones de dólares, que hoy equivaldrían a 1,3 millones de euros.

Con el cartel de «se vende» colgado, el barco permaneció amarrado en el muelle de Rande. Sin embargo, en los últimos días el Capricorn dejó de existir como tal para alumbrar al Cape Blue, nombre que ya aparece tanto en las páginas de seguimiento satelital como pintado en el propio casco de color verde. La bandera que ahora ondea el buque deja de ser británica para ser de Tanzania, si bien su puerto base estará en Zanzíbar, región considerada semiautónoma dentro del país africano.

Según los datos de la IMO (siglas en inglés de la Organización Marítima Internacional), el Cape Blue es el único barco que figura registrado a nombre de la empresa Cape Blue Fishing Co., de la República de las Islas Marshall. El arrastrero pasó a su propiedad el pasado julio, pero por el momento no se ha desvelado el montante de la operación, como tampoco en qué caladeros trabajará o qué especies pasará a capturar el hasta ahora pesquero olívico. Lo que sí se sabe es que las velas por sus 50 años de vida en el mar las soplará lejos de la ciudad que lo vio nacer. Un adiós con honores para el capitán de las Falklands.