Bruselas reserva tres millones para que la Agencia Europea de Pesca contrate aviones de vigilancia marítima

La Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) es el único organismo oficial de la Unión Europea con base en Galicia. Se encuentra en la calle García Barbón, en Vigo, desde donde gestiona todos los medios a su disposición para coordinar las tareas de inspección pesquera de los Estados miembros.

Esto incluye a su flota patrullera, cuya operatividad acaba de blindar con un nuevo contrato de 75 millones de euros, y también a la vigilancia por aire, mediante distintas misiones que buscan reforzar la sostenibilidad de los océanos. En este sentido, Bruselas reserva otros tres millones de euros para que la entidad dirigida por Susan Steele pueda seguir supervisando desde el cielo que la flota cumple con la normativa comunitaria. Lo hará con aviones tripulados de ala fija y largo alcance, preparados para operar de día y de noche sobre mar abierto y capaces de completar al menos seis horas de vuelo, pudiendo alcanzar zonas situadas a más de 400 millas náuticas de su base.

Así figura en la megalicitación impulsada con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y el Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen), que asciende a 522,6 millones y de ellos el 0,57% se plantea como presupuesto de la EFCA. Dentro del acuerdo marco se seleccionarán hasta seis operadores, a los que cada organismo irá adjudicando contratos específicos durante los próximos dos años. En el caso de la agencia viguesa, estarán vinculados al desarrollo de operaciones para dar cumplimiento a la Política Pesquera Común (PPC) y garantizar la pesca sostenible.

Transmisión en tiempo real

Todos los aviones deberán llevar obligatoriamente radar específico de vigilancia marítima, receptor AIS, cámara electroóptica e infrarroja, GNSS, radar meteorológico y teléfono por satélite. El conjunto de estas tecnologías permitirá identificar los barcos que estén bajo la lupa de los agentes marítimos y determinar si están pescando o no en base a su rumbo y velocidad, así como si están infringiendo alguna regla. Además, el radar marítimo deberá ser capaz de seguir, como mínimo, a 500 objetivos simultáneamente.

De igual modo, los medios aéreos a disposición de la EFCA tendrán que transmitir durante todo el vuelo vídeo y datos cifrados en tiempo casi real. Esto permitirá que el centro de coordinación de Vigo reciba la información que se captura desde el cielo, permitiendo a los inspectores que dirigen el dispositivo en tierra ver qué está observando el avión y decidir en base a ello qué buque merece ser inspeccionado físicamente.

Los aviones deberán poder lanzar balsas salvavidas con capacidad para un mínimo de 30 personas, balizas de emergencia y al menos tres boyas SAR (acrónimo de búsqueda y rescate en inglés). El servicio se plantea principalmente sobre mar abierto y aguas europeas, incluidas aguas internacionales y territoriales, pero debe estar preparado para operar en terceros países cuando sea necesario.

El listón empresarial deja el concurso en manos de operadores grandes y especializados. Para entrar en el acuerdo marco se exige una facturación media superior a 15 millones de euros anuales en los últimos tres ejercicios cerrados, al menos tres años de experiencia en vigilancia con aviones tripulados de ala fija y referencias satisfactorias de tres clientes diferentes.