Ya son tres los buques chinos multados por pesca ilegal en aguas de Argentina: 2,6 millones a pagar y un cuarto barco pendiente de sanción

A Argentina no le tiembla el pulso contra la pesca ilegal. Ese es el mensaje que quieren enviar las autoridades del país a los barcos que faenan en la milla 201, por si se les ocurre adentrarse en su jurisdicción para pescar. El Ejecutivo de Javier Milei ha reforzado la vigilancia marítima en la zona, al mismo tiempo que ha dado un vuelco a su marco legislativo para identificar y penar de una manera más contundente estas prácticas, lo que ha propiciado ya las primeras sanciones. El Bao Feng y el Bao Win fueron apercibidos con un multón de 1,6 millones de euros a finales de julio, como avanzó el portal especializado Pescare y divulgó FARO. A ellos se suma ahora el Hai Xing 2, que deberá pagar otro millón por realizar maniobras compatibles con la actividad pesquera sin permiso.

Entre los tres buques acumulan así penas por valor de 2,6 millones de euros, un monto que pretende disuadir a cualquier otra embarcación sin licencia de pescar en el caladero argentino, estratégico para la flota gallega. Asimismo, está pendiente de concretarse la cantidad que deberá abonar el arrastrero portugués Coimbra, que también fue cazado por el Sistema Guardacostas, la plataforma tecnológica de observación y control de la Prefectura Naval.

Estas sanciones constatan el endurecimiento de la legislación argentina tras el giro dado por Buenos Aires en los últimos meses, al otorgar mayor valor probatorio al seguimiento satelital de los buques infractores para identificar y castigar su actividad ilícita. Con ese criterio, la detección de una entrada breve en sus aguas puede desembocar ya en una multa si la trayectoria, la velocidad y el comportamiento del barco sugieren que puede estar pescando sin licencia.

Banderas de conveniencia

El Hai Xing 2, ejemplo de la depredación de los buques chinos, fue pillado navegando a una velocidad inferior a los seis nudos en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Recorrió media milla náutica cerca del Golfo San Jorge con patrones de desplazamiento compatibles con maniobras de pesca de arrastre ilegal.

El buque cuenta con 59 metros de eslora y bandera de conveniencia de Zanzíbar, igual que el Bao Feng y el Bao Win, sorprendidos también este año por las autoridades del país llevando a cabo el mismo modus operandi. Los tres barcos han seguido la misma estrategia, cambiando de pabellón (antes era Vanuatu) tras ser multados.