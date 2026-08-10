Anfaco alerta de que las nuevas exigencias sobre envases elevarán la burocracia en las conserveras
La industria transformadora teme que la acumulación de trámites ralentice el desarrollo de sus enlatados y demanda una regulación más flexible
La industria conservera afrontará desde este miércoles, 12 de agosto, nuevas obligaciones europeas sobre envases que, según advierte Anfaco-Cytma, pueden aumentar de forma notable la carga administrativa de las empresas, especialmente de las pymes.
La asociación con sede en Vigo comparte los objetivos de reducir residuos y mejorar el reciclaje, pero alerta de que las fábricas tendrán que reunir, revisar y conservar más documentación para acreditar que los envases que utilizan cumplen las exigencias ambientales. Entre otros aspectos, deberán disponer de información aportada por sus proveedores sobre composición, reciclabilidad, ensayos y trazabilidad.
Anfaco considera problemático que las conserveras tengan que demostrar características de materiales que no fabrican directamente y cuyos datos dependen de proveedores de envases y componentes. La organización también señala dudas sobre quién debe asumir esas responsabilidades cuando una conservera produce para la marca propia de una cadena de distribución.
«La sostenibilidad no puede terminar midiéndose por el número de documentos que una empresa mar-alimentaria es capaz de generar, actualizar y conservar, sino por los resultados ambientales reales que obtiene», señaló este lunes Roberto Alonso, secretario general de la entidad.
El sector teme además que la acumulación de trámites ralentice el desarrollo de nuevos envases y materiales. Por ello, Anfaco reclama a Bruselas, al Gobierno y al resto de administraciones una aplicación más sencilla, proporcionada y adaptada a la realidad de las empresas.
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