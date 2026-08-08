Nueva Pescanova luce barco nuevo: el «Novanam Three» ya tiene matrícula y bandera namibias

El primer plan estratégico de Nueva Pescanova tras la segregación de los activos de la vieja multinacional --Todos a una 2016-2020-- fue el que, hasta la fecha, incluyó un mayor esfuerzo inversor en capex (o capital expenditures), tanto para mejoras en los sistemas de alimentación de las granjas de vannamei en Centroamérica como para la implantación de un sistema único de gestión informática. Y, sobre todo, para la construcción de nueva flota, teniendo en cuenta, además, que el último buque encargado de cero por Pescanova SA fue el Sil, botado en 1986.

La compañía reservó 42,5 millones de euros para la construcción de siete unidades, de las que cuatro operarían en Mozambique y las tres restantes en Namibia. Finalmente se ensamblaron seis: Lalandii 1, Novanam One, Novanam Two (para Namibia), Ponta Matirre, Ponta Timbue y Ponta Macalonga (Mozambique). Pero ahora, y sin haber tenido que negociar con un astillero, Nueva Pescanova ya tiene en sus manos el Novanam Three, sin estrenar aunque entregado por Armón Gijón en 2020 a una joint venture también namibia, participada en este caso por la viguesa Copemar.

Este pesquero, cuya compra avanzó FARO en primicia, fue concebido como el Olupale para la compañía Seacope. Ahora, en uno de los muelles del astillero Armón en Vigo, ha sido rebautizado y ya luce los colores corporativos de la flota de Pescanova, además de portar ya pabellón de Namibia. Es la parte ya visible de los trabajos de renovación, que en absoluto han rematado. Este pesquero, que tendrá puerto base en Walvis Bay, todavía no dispone de las puertas de arrastre, por ejemplo, y también necesita dotarse de aparejos de pesca. Además, antes de partir a su destino definitivo será sometido de nuevo a pruebas de mar.

El «Novanam Tres», con la bandera de Namibia ondeando en popa. / Lara Graña

El Novanam Three tiene cerca de 60 metros de eslora, con 12,65 metros de manga y capacidad de bodega de 900 metros cúbicos. Fue diseñado y habilitado para acoger a hasta 66 personas a bordo y dotado con un parque de pesca de última generación de la auxiliar viguesa Josmar. Se dedicará a la captura y procesado a bordo de merluza, una de las especies principales del caladero namibio y de la filial NovaNam, y alcanzará previsiblemente las 2.500 toneladas anuales de producto.

Ocupará el puesto de una unidad emblemática, el Ciudad del Cabo, entregado el 20 de enero de 1966 en una ceremonia presidida en Vigo por la mujer del dictador Francisco Franco, Carmen Polo. Hace un año, durante trabajos periódicos de acondicionamiento en el syncrolift de Walvis Bay, un incendio destrozó su sala de máquinas y otros compartimentos internos; se acabó ahí su historia operativa.

Un viaje por la flota de Pescanova /

Estrategia

Como también desveló este periódico, Nueva Pescanova ha ampliado sus planes para con la filial de Mozambique --está considerada no core y busca comprador-- a nuevas filiales: ha decidido salir al mercado para localizar «partners» que contribuyan a la explotación y gestión de las filiales Camanica (la nicaragüense), Nova Guatemala y la división de fresco de la de Francia.

Noticias relacionadas

La multinacional pesquera no se fija plazos determinados pero sí ha iniciado conversaciones con potenciales socios, cuya identidad no ha trascendido. La participación que éstos puedan asumir en estas empresas, si parcial o total —esto es, si se formaliza una desinversión plena—, se analizará «caso por caso».