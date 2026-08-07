La Xunta publica las ayudas para la compra de semillas de moluscos: hasta 20.000 euros por proyecto

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este viernes la convocatoria de la Consellería do Mar para la concesión en régimen de concurrencia no competitiva de ayudas a proyectos que permitan paliar las pérdidas por mortalidad de moluscos tras los daños por las lluvias de 2026. El importe máximo de las subvenciones, que se concederán este año por orden de entrada de solicitudes, es de 800.000 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes es de un mes: empezará el quinto día hábil contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOG, es decir, el viernes 14. Por unidad de semilla, será subvencionable, como máximo, un importe de 0,025 euros (sin IVA). Y el importe límite subvencionable por proyecto asciende a 20.000 euros (sin IVA). La Xunta financia las ayduas con fondos propios.

Podrán beneficiarse cofradías de pescadores, organizaciones de productores, cooperativas del mar, asociaciones de profesionales del sector y las demás entidades asociativas jurídicamente reconocidas y constituidas por profesionales del sector, siempre que sean entidades titulares de planes marisqueros en régimen de cogestión y tengan la sede social en Galicia.

Las subvenciones podrán destinarse a la adquisición de semilla de especies marisqueras para ejecutar los proyectos, siempre que proceda exclusivamente de un criadero, cuente con el permiso de inmersión previsto en el Decreto 423/1993 y corresponda a una especie incluida en el catálogo oficial de denominaciones comerciales admitidas en España.

Se considerarán subvencionables los gastos realizados y pagados hasta el 15 de noviembre de 2026. El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge que las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos y que las entidades beneficiarias podrán subcontratar la actividad que habilita la subvención hasta el 100%.

La resolución de concesión se emitirá y notificará a los interesados en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (este viernes). El vencimiento del plazo máximo indicado sin que se notifique la resolución permitirá que los interesados puedan entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Las ayudas no cubrirán gastos de alquiler, vestuario ni equipamiento personal, aparatos o materiales de pesca y marisqueo, funcionamiento, mantenimiento o conservación de bienes y equipos, manutención, desplazamientos o representación, IVA recuperable, costes indirectos ni cualquier otro desembolso que la normativa considere no subvencionable.

Según indicó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello da Xunta, la subvención tiene como finalidad «ayudar a recuperar el potencial productivo y paliar las pérdidas sufridas en el sector marisquero tras los temporales». A causa de las intensas lluvias, se produjo un descenso de la salinidad del agua de las rías, y como consecuencia, la mortalidad de moluscos bivalvos alcanzó el 100% en algunos bancos.