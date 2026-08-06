Calentamiento global
El cambio climático será la primera amenaza para la biodiversidad en el 65% de los ecosistemas insulares en 2050
Seychelles, la Polinesia Francesa, Bangladés, China, India y Japón son algunas de las regiones identificadas con mayor exposición a los riesgos
Agencias
El aumento de las temperaturas y subida del nivel del mar que provoca el cambio climático serán las primeras amenazas para el 65% de los ecosistemas insulares, según una investigación recientemente publicada en la revista PNAS de un equipo internacional en la que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).
El estudio constituye la primera evaluación global de la exposición al cambio global de las islas de más de un kilómetro cuadrado. Los mapas obtenidos, que muestran los niveles de exposición de las 16.578 islas analizadas, permiten identificar fácilmente los territorios insulares que se enfrentan a las amenazas más graves.
Además del problema climático, los autores apuntan a que los cambios en el uso del suelo constituirán la amenaza principal para el 22% de los ecosistemas insulares, especialmente en el Pacífico (Micronesia y Fiyi), el mar Báltico, la bahía de Bengala y el Sudeste Asiático. Mientras tanto, las invasiones biológicas serán la amenaza predominante para el 13%, algo que según la investigación planteará un riesgo mayor para las islas templadas, como las del norte de Europa.
Por otro lado, el equipo también identifica las regiones que estarán más expuestas a estos riesgos: el 5% de las islas con los valores más altos de exposición al cambio global. Estos puntos críticos se localizan en Seychelles, (polinesia francesa), Bangladés, China, Fiyi, Micronesia, Dinamarca, Suecia, India y Japón.
En este sentido, la investigadora del MNCN Ana Benítez ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar la protección de las islas en los 31 países identificados entre los que tienen un número «desproporcionadamente alto» de puntos críticos mediante estrategias adaptadas a las circunstancias locales.
«La restauración de ecosistemas y la creación de áreas protegidas figuran entre las soluciones que pueden tanto limitar los impactos del cambio climático como reducir el efecto de las especies exóticas invasoras», ha explicado.
Por su parte, Martin Philippe, también investigador del MNCN, ha puesto en valor los mapas de exposición desarrollados en el marco de esta investigación, que constituyen «herramientas valiosas» para priorizar las acciones de conservación.
«Es desarrollar conjuntos de datos complementarios a los utilizados en este estudio, de modo que puedan incorporarse otras amenazas actualmente infrarrepresentadas, como la contaminación por plásticos, pesticidas y luz artificial, así como la sobreexplotación de los recursos naturales», ha subrayado.
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