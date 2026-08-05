Hallan muerto en su camarote a un marinero de un pesquero de la filial argentina de Pescanova

Un marinero del Argenova XXII, pesquero de la filial argentina de Nueva Pescanova, fue hallado sin vida durante la madrugada de este martes en su camarote, mientras el buque se dirigía hacia una nueva zona de pesca de langostino. El hombre, oriundo de Tucumán, tenía 53 años. El capitán suspendió la campaña y ha puesto rumbo a Puerto Madryn, donde tiene previsto arribar este miércoles.

El trabajador estaba afiliado al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que informó sobre el suceso y lamentó la pérdida de su compañero, Máximo Alejandro Vildoza, acompañando «en este difícil momento a su familia, amigos y seres queridos». Según los tripulantes, se trataría de una muerte natural.

Medios como Revista Puerto y Pescare se han hecho eco del suceso. Una vez la embarcación llegue a tierra, las autoridades inspeccionarán la habitación en la que fue encontrado el cuerpo, realizarán una autopsia del fallecido y tomarán declaraciones a todos los miembros de la dotación, con el propósito de reconstruir los hechos y esclarecer las causas del deceso.