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La Xunta da el visto bueno ambiental a la planta de procesado de pescado y marisco de Profand en Vilagarcía

La planta de Vilagarcía, adquirida en 2007, procesa más de 198 toneladas diarias de productos del mar

Instalaciones de Porfand en Vilagarcía.

Instalaciones de Porfand en Vilagarcía. / INAKI ABELLA

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R. V.

La planta de elaboración de productos alimenticios procesados a partir de pescado, crustáceos y cefalópodos de Profand ubicada en Vilagarcía (Pontevedra) ha recibido el visto bueno ambiental de la Xunta de Galicia.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado esta resolución, por lo que se concede autorización ambiental integrada a esta instalación ya existente.

Profand adquirió esta planta en 2007 y en la actualidad cuenta con capacidad productiva para procesar más de 198 toneladas al día, precisando esta autorización al superar las 75 toneladas diarias, como marca la normativa.

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La empresa solicitó en junio de 2023 esta autorización, siéndole concedida tres años después.

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