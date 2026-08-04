Conxemar, primera entidad española con estatus de observador en el Pacífico Sur
La asociación sostiene que «abre un nuevo cauce para trasladar la visión de la industria española de transformación y comercialización de productos del mar en este foro internacional»
La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) se ha convertido en la primera entidad española que obtiene el estatus de organización observadora en la OROP-PS (Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur), según ha informado la propia agrupación con sede en Vigo.
Conxemar sostiene que la aprobación de su candidatura por parte de la OROP-PS «abre un nuevo cauce para trasladar la visión de la industria española de transformación y comercialización de productos del mar en este foro internacional».
La asociación de congelados del mar señala que este paso reconoce la labor que «viene desarrollando desde hace años para impulsar una gobernanza pesquera basada en la ciencia, la cooperación internacional y la sostenibilidad».
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