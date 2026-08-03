El Gobierno propone ampliar hasta 150 millas las aguas limitadas y extender el rango de los patrones de litoral en la costa africana

El marco legal que regula las titulaciones de la pesca española ha sido modificado en seis ocasiones en poco más de una década sin resolver la problemática del relevo generacional. El Gobierno no ha dado todavía con la tecla adecuada para «paliar la escasez de profesionales cualificados», el gran objetivo que le ha llevado a impulsar una nueva norma que reemplace a la actual (el Real Decreto 36/2014). Según consta en el borrador, sometido a audiencia pública desde este mes de agosto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación propone ampliar de 100 a 150 millas las aguas limitadas —⁠aumentando el alcance de los patrones costeros polivalentes⁠—⁠, extender el rango de los patrones de litoral en la costa africana o permitir que los patrones de altura con prácticas en pesqueros de 12 metros puedan tomar el mando de embarcaciones de 70. Todo ello, y más, con el propósito de abordar la falta de titulados, «manteniendo en todo caso los estándares internacionales de competencia y seguridad».

«La futura norma integra diversas medidas destinadas a facilitar la obtención de los títulos profesionales de pesca, adaptando los requisitos de formación y embarque a la realidad del sector pesquero español», subraya la cartera de Luis Planas. Entre las novedades más destacadas, el proyecto también contempla facilidades en la sección de máquinas, permitiendo sustituir parte de los embarques por periodos formativos en talleres. Se eleva además de 2.000 a 3.000 kW la potencia máxima de los buques en los que los mecánicos navales podrán ejercer como jefes de máquinas, sin necesidad de contar con la certificación de mecánico mayor naval.

Pese a todo, la mayor novedad está ligada a la ampliación de las aguas limitadas, lo que redundará en un incremento significativo del área operativa de los patrones costeros polivalentes (que pueden dirigir pesqueros de hasta 32 metros de eslora). Para obtener esta titulación ya se había rebajado la eslora mínima de los buques en los que estos profesionales deben realizar su período formativo: de 12 a 9 metros.

Esta flexibilidad se aplicará ahora a los patrones de altura, cuya eslora L mínima pasará de 18 a 12 metros (pudiendo estar al frente de embarcaciones de hasta 70 metros de eslora una vez superen sus prácticas), y también a los capitanes (que pueden mandar en cualquier buque con independencia de su tamaño). Para ellos se permitirá que 300 de los 600 días de embarque exigidos se hagan en pesqueros de al menos 12 metros, mientras que los otros 300 seguirán teniendo que completarse en barcos de más de 18.

También hay facilidades para los patrones de litoral, que pueden ejercer como responsables de buques de hasta 42 metros de eslora. «Se ha ampliado la zona donde pueden ejercer su actividad hasta 200 millas de la costa oeste africana, adaptando las atribuciones de la titulación a las peticiones del sector, dada la importancia para nuestro país de determinados caladeros en dicha zona», recoge el borrador del futuro real decreto. Se trata de la zona comprendida entre los paralelos 5° N y 34° S, que va desde la franja del sur de Liberia y el golfo de Guinea hasta Sudáfrica.

Simuladores

Más allá de facilitar el acceso a las titulaciones náuticas, la nueva normativa también prevé elevar el listón de la formación. Introduce de forma expresa el uso de simuladores y exige que formadores y examinadores estén debidamente cualificados para impartir clases aprovechando estas nuevas tecnologías, con conocimientos actualizados y formación específica en técnicas de instrucción y evaluación. Además, los centros deberán estar homologados y serán objeto de inspecciones periódicas.

Según consta en el documento que recoge las alegaciones presentadas a la consulta pública previa al real decreto, el Gobierno no aceptó la propuesta de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) de habilitar a los oficiales de terceros países para ejercer como capitán o primer oficial en buques de pesca españoles. También rechazó ampliar el acuerdo bilateral suscrito con Indonesia para los marineros pescadores a oficiales de puente y máquinas, una medida que en cualquier caso «debe obedecer a un pacto entre las partes».