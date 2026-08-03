Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: crisis migratoria CeutaConcierto ChayanneUber VigoCesta compraDerribo torres As PontesIndra blindados GaliciaDeuda Celta
instagramlinkedin

Nueva normativa

España prohibirá a los pescadores beber alcohol cuatro horas antes de empezar su jornada laboral

Los límites se mantienen sin cambios: 0,05% de alcohol en sangre y 0,25 miligramos por litro de aire espirado

Barcos arrastreros amarrados en el puerto de Marín.

Barcos arrastreros amarrados en el puerto de Marín. / Pedro Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jorge Garnelo

Vigo

El futuro real decreto sobre títulos profesionales de la pesca reforzará la lucha contra la ebriedad a bordo. Aunque los límites de 0,05% de alcohol en sangre o de 0,25 miligramos por litro de aire espirado se mantienen, la normativa prevé exigir que todos los buques cuenten con una política específica sobre el uso indebido de bebidas alcohólicas y de drogas. 

Esa política debe incluir, como mínimo, la prohibición de consumir alcohol en las cuatro horas anteriores a prestar servicio. El veto se aplicará a cualquier miembro de la tripulación y se mantendrá vigente hasta que su jornada laboral concluya.

Superar los límites de alcohol fijados en la legislación española se considerará estado de ebriedad a efectos del régimen sancionador. La medida alcanza a todos los buques de bandera nacional, sin distinción por eslora.

Noticias relacionadas y más

La prohibición de consumir alcohol durante las cuatro horas anteriores al servicio figuraba ya como recomendación en el Código STCW y ha sido incorporada a algunos convenios colectivos. La principal novedad del nuevo real decreto será convertirla en una obligación específica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El batallón de pesqueros de China ya se amontona frente a Chile tras faenar meses sin descanso en el Cono Sur
  2. Dos gaseros rusos sancionados por Bruselas, frente a la costa gallega a la espera de recibir órdenes para nuevo destino
  3. Aquafarm Galicia logra la concesión y el permiso de actividad de la antigua mayor planta de oreja de mar de Europa
  4. Los acusados del «Villa de Pitanxo» deberán acudir a la Audiencia Nacional el 5 de agosto tras no haberse personado hoy
  5. Argentina multa con 1,6 millones de euros por pesca ilegal a dos barcos chinos con bandera de conveniencia
  6. La Comisión Europea advierte a Galicia y otras cinco comunidades que no quieren vetar la captura de anguila: «Hay que limitar aún más la pesca profesional y recreativa»
  7. «Necesitamos nuevos buques. La pesca del siglo XXI no puede hacerse con barcos del XX»
  8. La armadora vasca Atunsa hace una oferta de compra por su competidora Pevasa

España prohibirá a los pescadores beber alcohol cuatro horas antes de empezar su jornada laboral

España prohibirá a los pescadores beber alcohol cuatro horas antes de empezar su jornada laboral

El Gobierno propone ampliar hasta 150 millas las aguas limitadas y extender el rango de los patrones de litoral en la costa africana

El Gobierno propone ampliar hasta 150 millas las aguas limitadas y extender el rango de los patrones de litoral en la costa africana

El consumo de pescado cae a su mínimo histórico en España: un 1,1% menos en un año

El consumo de pescado cae a su mínimo histórico en España: un 1,1% menos en un año

De Rumanía a Vigo y del taller de coches a la mar: «Tuve mucha suerte con los armadores de aquí. Me han llegado a dar pescado para no volver a tierra vacío»

Bruselas dice que la flota no advirtió del impacto de liberalizar los filetes de atún procedentes de Indonesia

La conservera Jealsa eleva un 5,6% sus ventas, hasta los 825 millones, y destina 40 millones a inversiones

La conservera Jealsa eleva un 5,6% sus ventas, hasta los 825 millones, y destina 40 millones a inversiones

España defenderá ante Portugal «una revisión al alza» del cupo de sardina ibérica ante el «elevado grado de dependencia» del cerco gallego

España defenderá ante Portugal «una revisión al alza» del cupo de sardina ibérica ante el «elevado grado de dependencia» del cerco gallego

La armadora del «Villa de Pitanxo» pide dos meses más para depositar la fianza de 44 millones

La armadora del «Villa de Pitanxo» pide dos meses más para depositar la fianza de 44 millones
Tracking Pixel Contents