El consumo de pescado repunta en Galicia y roza los 23 kilos por habitante

Las campañas para la promoción del producto procedente de la pesca han sido eficaces en Galicia: el consumo per cápita aumentó en 2025; no se lograba desde 2023. La Xunta lanzó el año pasado el Bono Peixe y su éxito fue incontestable; además, tiene en marcha desde 2021 la iniciativa «Galicia sabe amar». El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone el foco en este básico de la cesta de la compra a través de la estrategia Alimentos de España. La empresa privada también arrimó el hombro: lo hizo Interfish, la única interprofesional pesquera de España, al igual que Vegalsa-Eroski y Anfaco-Cytma con la acción «Cata a lata». Este esfuerzo conjunto ha merecido la pena para un sector capital en la economía.

Cada gallego consumió de media en su casa casi 23 kilos de pescados y mariscos en 2025, según el último balance anual publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pasó de 22,92 a 22,97 kilos por habitante, lo que supone un incremento del 0,2%. La comunidad es la segunda de España en esta clasificación, solo por detrás del País Vasco. Aunque el avance es moderado, rompe la tendencia descendente. También se incrementó el gasto por persona, de 235,16 euros a 248,78 euros, aumento animado por la inflación, así como la demanda total, que superó las 63.770 toneladas, 826 más que en 2024: dejando a un lado el dato de 2020, influenciado por elCovid-19, es la primera vez que sube desde 2014.

Los mayores incrementos del consumo per cápita correspondieron a los boquerones en conserva, cuyo consumo aumentó un 50%, al pasar de 0,02 a 0,03 kilos por habitante, lo que supone un incremento absoluto de 0,01 kilos. A continuación, se situaron el rape, con una subida del 43,2% (+0,19 kilos), y el lenguado, que creció un 42,9% (+0,03 kilos). También avanzaron con fuerza los calamares congelados (+40,7%; +0,11 kilos) y el chicharro y la caballa en conserva (+40%; +0,02 kilos). No obstante, en términos absolutos el mayor impulso lo aportó el conjunto de calamares y pulpo, que ganó 0,37 kilos por persona (+25,7%), seguido del calamar y pulpo fresco, con 0,32 kilos más (+33%) y el salmón fresco, que aumentó 0,25 kilos (+19,4%).

En el lado contrario, los descensos más acusados afectaron a varias especies y elaboraciones tradicionales. En términos relativos, la mayor caída fue la de las almejas congeladas, cuyo consumo se redujo un 50%, aunque el descenso absoluto fue de 0,06 kilos por habitante. Le siguieron el pescado salado en conserva, con un retroceso del 33,3% (-0,22 kilos), el pez espada o emperador, que cayó un 30,8% (-0,04 kilos), y el bacalao, cuyo consumo disminuyó un 30,2%, desde 1,06 hasta 0,74 kilos, lo que supone la mayor pérdida absoluta de todas las especies analizadas (-0,32 kilos). También retrocedieron las almejas y berberechos (-27,9%; -0,12 kilos), el pulpo congelado (-26,3%; -0,05), el rodaballo (-25%; -0,05), la bacaladilla (-21,6%; -0,11) y el bacalao congelado (-20%; -0,03).

Superada por el País Vasco

Los españoles residentes en el País Vasco realizaron el mayor consumo per cápita de las comunidades españoles en 2025, con 23,01 kilos por persona, cantidad que supera la media del mercado, que alcanza los 17,80 kilos por año. Superan la media también los habitantes de Galicia, Aragón, Castilla y León, el Principado de Asturias, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra, según los datos del Ministerio. Del lado contrario, destacan los canarios, cuyo consumo per cápita no alcanzó el promedio y se sitúa en 13,44 kilos por persona y año, la ingesta personal más baja de la península. Alejados del promedio, también destacan los vecinos de las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia o Extremadura.