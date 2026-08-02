El consumo de pescado cae a su mínimo histórico en España: un 1,1% menos en un año

El mercado pesquero cerró 2025 con el menor volumen de compras de toda la serie histórica. Según el informe Consumo alimentario de 2025, con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los hogares españoles adquirieron 834 millones de kilos de productos pesqueros, un 1,1% menos que en 2024, aunque el gasto aumentó un 3,1%, hasta 9.668 millones de euros, impulsado por un encarecimiento del 4,2% del precio medio, que alcanzó los 11,59 euros por kilo, por encima de la subida registrada en el conjunto de la alimentación.

El pescado fresco siguió concentrando la mayor parte del mercado (39,4% del volumen y 37,3% del valor), aunque sus compras retrocedieron un 4,3%, mientras su facturación solo avanzó un 1,1%. Las conservas mantuvieron la segunda posición, con descensos del 1,3% en volumen y un leve aumento del 0,4% en valor. En cambio, el pescado congelado fue el único gran segmento que ganó terreno, con un incremento del 1,5% en volumen y del 4,9% en valor.

También aumentaron las compras de mariscos, moluscos y crustáceos, tanto congelados (+0,7%) como frescos (+1,6%) y, especialmente, cocidos (+12,8%), con avances igualmente en facturación. A más largo plazo, desde 2016, los mayores retrocesos corresponden al pescado fresco y al marisco fresco, ambos con una caída del 35,2%, mientras que los mariscos cocidos son la única categoría que mejora, con un crecimiento del 30,9%. El consumo per cápita descendió un 1%, hasta 17,8 kilos por persona, pero el gasto aumentó un 3,2%, hasta 206,37 euros.