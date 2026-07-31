La conservera Jealsa eleva un 5,6% sus ventas, hasta los 825 millones, y destina 40 millones a inversiones

Jealsa Foods cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 825 millones de euros, 44 millones más que el año anterior, lo que supone un crecimiento del 5,6%. La compañía conservera con sede en Boiro alcanzó además un flujo de caja de 60 millones de euros, unos resultados que atribuye a la estabilidad del negocio y a su capacidad para mantener la actividad en un contexto económico y sectorial exigente. Europa continúa siendo el principal mercado del grupo, al concentrar el 85% de su volumen de negocio. La empresa opera en países como España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal y Países Bajos, dentro de una industria agroalimentaria sometida a elevados requisitos de calidad, seguridad alimentaria, eficiencia productiva y sostenibilidad.

Jealsa destaca también la relevancia de su alianza con Mercadona, una relación que, según la compañía, «aporta previsibilidad al negocio y favorece su evolución y capacidad de crecimiento». La cadena de distribución cuenta además con más de 70 establecimientos en Portugal. Sudamérica constituye el segundo mercado más importante para el grupo, especialmente a través de su actividad en Chile y Brasil. La compañía mantiene asimismo operaciones en Estados Unidos, México, Vietnam, Japón y Venezuela.

Durante el pasado ejercicio, Jealsa destinó 40 millones de euros a inversiones, dirigidas principalmente a la dotación del nuevo centro logístico construido en Bodión, en Boiro. El almacén tiene capacidad para 26.678 palés e incorpora sistemas automatizados, como vehículos guiados por raíles y vehículos de conducción autónoma. La instalación permite agilizar la preparación de pedidos, reforzar la seguridad de los trabajadores y monitorizar en tiempo real el funcionamiento del almacén, las existencias y la capacidad disponible.

Planta de Jealsa, a pleno rendimiento. | // / NOE PARGA

La compañía fue también una de las empresas gallegas beneficiarias del Perte del sector naval y marítimo, con una subvención de cinco millones de euros. Esta ayuda representa el 41% de la inversión prevista en un proyecto para automatizar el proceso de descongelación de lomos de atún. Jealsa sostiene que este esfuerzo inversor permite «reforzar su estructura industrial, mejorar sus procesos y responder a las necesidades de un sector en permanente transformación».

La contribución económica del grupo se completa con el pago de 55 millones de euros a las administraciones públicas. A esta aportación fiscal se suman el empleo directo, la inversión productiva y la actividad generada para proveedores y empresas auxiliares vinculadas a sus centros de trabajo.

Una plantilla de 3.600 trabajadores

Jealsa Foods cuenta actualmente con 3.600 profesionales. La empresa considera que la experiencia, la formación y el compromiso de la plantilla constituyen elementos esenciales para el funcionamiento de la organización. «Para Jealsa, las personas son su principal activo y trabajamos para favorecer su desarrollo a través de programas de formación, conciliación y promoción interna», señala la compañía, que subraya que «la cualificación y la experiencia de los equipos son factores especialmente relevantes en una actividad industrial como la nuestra».

El grupo canaliza su estrategia de responsabilidad social empresarial a través del programa Wesea, que agrupa actuaciones en cinco ámbitos, con especial atención a las dimensiones social y medioambiental. En el área social, el programa desarrolla iniciativas relacionadas con la inclusión, la educación, la cultura, la salud, el deporte y la inserción laboral, en colaboración con entidades locales y mediante el apoyo a proyectos con impacto directo en las comunidades.

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Jealsa forma parte del grupo empresarial de la familia Alonso Escurís. Fundada en 1958 por Jesús Alonso Fernández, la compañía se dedica a la fabricación y comercialización de conservas de pescado y marisco y estructura actualmente su actividad en tres grandes áreas: alimentación, valorización y energía.